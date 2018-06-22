Храм Святой Варвары построят в Воркуте в память о погибших горняках

СЫКТЫВКАР, 22 июня. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. В Воркуте начали готовить площадку под строительство храма святой великомученицы Варвары в память о погибших горняках и горноспасателях. В заполярный город уже доставлен деревянный сруб будущего храма, сообщил ТАСС организатор стройки, настоятель местного прихода святого Николая Чудотворца игумен Николай.

"Мы бы очень хотели построить храм к 75-летию Воркуты, которое будет отмечаться в ноябре этого года, но вопрос пока упирается в финансирование. Хотя работы на данный момент проделано немало: межевание, проектирование, доставлен деревянный сруб с диаметром бревна от 34 до 46 см, это очень важно в условиях Воркуты - не будет продувать. Храм строим всем миром, очень многие, к кому я обращался, идут навстречу, помогают безвозмездно", - рассказал ТАСС игумен Николай.

По его словам, строительство деревянного храма размером 12 на 24 метра в расчете примерно на 200 прихожан оценивается в 20 млн рублей. При этом работы уже выполнены на 4,5 млн рублей, из которых более 2,3 млн выделила компания "Воркутауголь", 300 тыс. - грант от компании "Лукойл", 500 тыс. - помощь от РЖД по доставке сруба, помогли и другие предприятия, в том числе из-за пределов региона. Далее строительство приостановилось из-за отсутствия финансирования.

Священнослужитель намерен направить обращение председателю совета директоров "Северстали" Алексею Мордашову с просьбой выделить дополнительные средства. Настоятель также собирается обойти все предприятия Воркуты. По его словам, уже обещана посильная помощь от Главного управления МЧС России по Коми - в аварии в феврале 2016 года на воркутинской шахте "Северная" погибли 36 человек, в том числе и пять горноспасателей. Всем чем только может, помогает администрация Воркуты, отметил игумен. Как сообщил священнослужитель, вопрос с финансированием возник, поскольку изначально планировалось поставить часовню в память о погибших, но от этой идеи отказались с учетом мнения и родственников горняков.

"Часовня - это холодное неотапливаемое здание, где не проводятся регулярные службы, там не будет жизни. И памятные места, мемориалы в Воркуте уже есть почти у каждой шахты на "кольце" (воркутинской кольцевой автодороге). К тому же предложенная по эскизу каменная девятиглавая часовня выйдет значительно дороже нашего небольшого деревянного храма на 200 человек, где будем проводить регулярные службы, а прихожане будут следить за территорией. Должно быть место, куда люди смогли бы прийти и помолиться за погибших, а не делать это на ветру", - сказал священник.

В итоге место под храм выделено в центре Воркуты на улице Гагарина, где начались работы по подготовке стройплощадки. По данным мэрии Воркуты, в работах задействованы активисты волонтерской организации "Лети, лепесток" и воспитанники местного детского дома № 18.