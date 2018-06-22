Более 1,2 тыс. спасателей МЧС обеспечат пожарную безопасность выпускных вечеров в Москве

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. сотрудников столичного главка МЧС будут обеспечивать пожарную безопасность выпускных вечеров в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"На территории Москвы состоятся праздничные мероприятия, посвященные завершению учебного года. Пожарную безопасность на более чем 900 объектах проведения выпускных вечеров будут обеспечивать порядка 1200 сотрудников столичного ГУ МЧС и добровольных пожарных", - сказали в главке, отметив, что все объекты были заранее обследованы, а с персоналом проведены противопожарные инструктажи.

Кроме того, безопасность выпускников на водных объектах будут обеспечивать инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и спасатели Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) на водных объектах, пожарно-спасательный корабль "Надежда" ГУ МЧС России по Москве, а также катера ГИМС.

В готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации на территории столицы находятся силы и средства пожарно-спасательного ведомства - более 1,5 тыс. человек личного состава и 400 единиц пожарно-спасательной техники.