Москалькова заявила, что не поедет на Украину без согласования своего визита с Киевом

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что пока не получила ответа от украинского омбудсмена на свою просьбу о посещении арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, но при этом не намерена ехать на Украину ради демарша.

"Я обратилась к уполномоченному по правам человека Верховной рады Людмиле Денисовой с просьбой оказать мне содействие в посещении Кирилла Вышинского 23 июня 2018 года, но ответа я не получила, а ехать на Украину ради демарша или пиара я не собираюсь", - сказала она ТАСС, отвечая на вопрос о планах посетить арестованного на Украине журналиста.

При этом Москалькова отметила, что Денисова могла бы принять решение о помощи российскому омбудсмену в посещении самостоятельно, без согласия должностных лиц пенитенциарной системы. "Украинское законодательство позволяет уполномоченному Верховной рады провести с собой любое лицо в места лишения свободы, это ее [Денисовой] право. В отличие от российского законодательства, по которому я сама могу посещать места лишения свободы, а брать с собой, без согласования ФСИН кого-то еще не могу, даже сотрудников своего аппарата", - пояснила Москалькова.

Москалькова также выступает за заключение с Украиной соглашения по лицам с двумя гражданствами - России и Украины.

"Я считаю такое соглашение нужным, это мое видение. В таком соглашении следует урегулировать три группы вопросов: порядок доступа консулов к таким лицам, потому что сейчас консулы к ним не допускаются, порядок выхода из гражданства и порядок их экстрадиции", - сказала она ТАСС.

Москалькова пояснила, что в настоящее время статус таких лиц с двумя паспортами не урегулирован. "Это не двойное гражданство, а два гражданства", - указала она.

По ее словам, в случае заключения такого соглашения, в нем должен быть соблюден баланс, учтены интересы государства с тем, чтобы лица, совершившие преступления не могли избежать ответственности за свои действия. Кроме того, процедуры выхода из гражданства должны соотноситься с международным актом, направленным на предупреждение роста числа лиц без гражданства.

Ранее Москалькова неоднократно поясняла, что обладателей двух паспортов не могут посещать консулы, потому что Украина рассматривает их только как граждан Украины, без учета наличия российского паспорта, а Россия, как своих, соответственно, не считая их гражданами Украины.