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Юнармейцы из Красноярска развернули в Севастополе масштабную копию Знамени Победы

Общество
22 июня, 12:31 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 22, июня. /ТАСС

Церемония проходила на площади имени П.С. Нахимова в Севастополе у Мемориала героической обороны города

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Юнармейцы из Красноярска развернули в пятницу масштабную копию Знамени Победы общей площадью в 200 кв. метров в день начала Великой Отечественной войны, церемония проходила на площади имени П.С. Нахимова в Севастополе у Мемориала героической обороны города в 1941-1942 годах.

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"Для нас это большая честь быть здесь, на героической земле Севастополя. Мы на сегодня проехали практически через всю Россию, преодолев путь в 7 тыс. километров до Крыма", - сообщил ТАСС организатор акции, начальник штаба Юнармии в Красноярском крае Денис Побилат.

Он сообщил, что автопробег "От Победы - к Победам", стартовал в начале мая в Красноярске. Его участники побывали во многих российских городах: Владимире, Волгограде, Новороссийске, Керчи, Феодосии и Севастополе.

"В Крыму нас встречают очень тепло. За Знаменем нашей общей Победы - жизни миллионов героев, которые защитили всех нас от фашизма. Мы должны чтить их память; проект, который мы начали, должны подхватить и в других регионах России", - сказал Побилат. По его словам, помощь в организации автопробега оказали ДОСААФ, Минобороны России, общественная организация "Боевое братство".

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, проводятся в пятницу во всех регионах страны. В Севастополе они начались в 3 часа 13 минут. Именно в это время 22 июня 1941 года, город подвергся бомбежке немецкой авиации. Одна из них упала на жилой дом по ул. Подгорной (ныне Нефедова), от взрыва мины погиб 21 человек, 136 получили ранения.

Участники акции зажгли "Свечу памяти" и почтили минутой молчания память погибших. Затем участники прошли к Графской пристани и по традиции запустили в море бумажные "Кораблики мечты".

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