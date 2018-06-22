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В Астраханской области будут развивать гастротуризм по турецкому опыту

Общество
22 июня, 13:56 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 22, июня. /ТАСС

В регионе есть масса хозяйств, которые могли бы заинтересовать туристов

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АСТРАХАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Фермы, где разводят верблюдов, буйволов и осетров, станут пунктами гастрономических турмаршрутов в Астраханской области, примером станет опыт привлечения туристов в турецком городе Фетхие, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе губернатора региона.

"Мы изучили удачный опыт Турции на примере региона Фетхие, где объединились гостиничный, туристический, ресторанный бизнес и фермерские хозяйства. Интересные фермы стали пунктами турмаршрутов. Так малознакомый ранее Фетхие быстро, практически через год, заслужил статус гастрономического региона Турции. Мы решили пойти по такому же пути и в Астрахани", - приводит пресс-служба слова президента Ассоциации культурно-гастрономического туризма России Маргариты Полоник.

Как отметили в пресс-службе, в Астраханской области есть масса хозяйств, которые могли бы заинтересовать туристов - это и верблюжья, буйволиная фермы, прудовые хозяйства, где выращивают осетров. Кроме того, в регионе создают гастрономический бренд: уже появились местные сорта меда, астраханское мороженое, монастырский квас и енотаевский лимонад. Созданы и первые туры на астраханскую сыроварню, арбузные поля и пивоварню.

"Астраханская продукция становится всё более узнаваемой, но нужно проявлять известную агрессию в этом направлении, тем более что у нас есть все возможности для развития гастротуризма", - сказал губернатор Александр Жилкин, приведя пример одной из ферм в Камызякском районе, где гостям предлагают яичницу из страусиных яиц.

По информации пресс-службы регионального минкультуры и туризма, Астраханскую область ежегодно посещают около 2,5 млн туристов. В число основных достопримечательностей области входит белокаменный кремль, дельта Волги, поля лотоса, соленое лечебное озеро Баскунчак, самый большой в Южном федеральном округе театр оперы и балета, развлекательный комплекс "Сарай-Бату", где воссоздан средневековый город. Гастрономический туризм в регионе начали активно развивать с прошлого года, когда в области прошел первый гастрономический форум.

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