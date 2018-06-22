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Общественную палату Москвы на время кампании по выборам мэра возглавила зампредседателя ОП

Общество
22 июня, 14:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Полномочия председателя ОП Константина Ремчукова приостановлены на период его деятельности в качестве главы избирательного штаба Сергея Собянина

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Общественной палаты (ОП) Маргарита Русецкая стала и.о. председателя ОП на время проведения избирательной кампании по выборам мэра в столице, передает в пятницу корреспондент ТАСС.

"Предлагается удовлетворить просьбу господина Ремчукова и приостановить его полномочия на период его деятельности в качестве главы избирательного штаба кандидата Сергея Собянина. Также предлагается, [чтобы] Маргарита Русецкая на период, пока наш председатель занимается другой общественной работой, возглавила нашу палату в качестве и. о. председателя нашей палаты", - сказал заместитель председателя Общественной палаты Михаил Москвин-Тарханов.

Оба предложения члены ОП Москвы поддержали единогласно.

8 июня кандидат в мэры Москвы и действующий градоначальник Сергей Собянин предложил возглавить свой избирательный штаб председателю Общественной палаты Москвы Константину Ремчукову.

Кандидат на пост мэра, чтобы пройти регистрацию на выборах, должен собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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