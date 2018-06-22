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Эксперт: более 10 тыс. номеров не хватает в гостиницах Дальнего Востока

Общество
22 июня, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Ранее заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королев сообщил, что туристический поток в ДФО за последние четыре года увеличился вдвое

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ТАСС, 22 июня. Дефицит мест в гостиницах Дальнего Востока составляет более 10 тыс. номеров, сообщил в пятницу гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.

"У нас турпоток на Дальнем Востоке из [Южной] Кореи, Китая и Японии растет более чем на 30%, гостиниц не хватает. По оценкам Ростуризма, у нас более 10 тыс. номеров на Дальнем Востоке не хватает", - сказал он, выступая на Российско-корейском бизнес-форуме.

Ранее заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ Николай Королев сообщил о том, что туристический поток на Дальний Восток за последние четыре года увеличился вдвое. При этом Ростуризм ожидает, что число туристов, посетивших Дальневосточный федеральный округ, ежегодно будет расти на 20%.

В рамках визита президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Россию в Москве 22 июня состоялся Российско-корейский бизнес-форум. В нем помимо Мун Чжэ Ина приняли участие заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин и председатель Корейской ассоциации международной торговли (KITA) Ким Ён Чжу.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Трутнев, Юрий Петрович Катырин, Сергей Николаевич
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