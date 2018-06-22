Около 2 тыс. свечей зажгли в Челябинске в память о погибших в Великую Отечественную войну

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июня. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Порядка 2 тыс. человек в Челябинске в День памяти и скорби приняли участие в акции "Свеча памяти", во время которой почтили память погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщила руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Екатерина Баймухаметова.

Всероссийская патриотическая акция "Свеча памяти" проходит во всех регионах страны. Ее организаторами выступают участники движения "Волонтеры Победы".

"Если взять памятник танкистам-добровольцам на пешеходной улице Челябинска Кировке и ключевые точки в районах Челябинска, в том числе панно Политрук, Ленинградский мост, Сад Победы, Сквер Победы, Станкомаш, памятник Катюше, то в целом в акции "Свеча памяти" приняли участие порядка 2 тысяч человек. Это примерно на 200 участников больше, чем в прошлом году", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, во время акции все желающие получили от волонтеров свечи, которые зажгли и поставили на специальные баннеры с изображением звезды "в знак памяти о погибших во время войны". "Участвовали люди всех возрастов и даже целыми семьями", - добавила Баймухаметова.

Памятник добровольцам-танкистам находится в Челябинске на пересечении улиц Коммуны и Кирова. Он посвящен добровольцам, участникам Уральского добровольческого танкового корпуса, образовавшегося в 1943 году.

Во время войны Челябинск имел второе название - Танкоград. Город внес колоссальный вклад в Победу. По данным пресс-службы Челябинского тракторного завода, за годы войны в Челябинске было выпущено 13 моделей танков и самоходных артиллерийских установок. Всего было изготовлено 18 тыс. боевых машин, 48,5 тыс. танковых двигателей, 85 тыс. комплектов топливной аппаратуры, 17,5 млн заготовок боеприпасов, выполнено множество других оборонных заказов.