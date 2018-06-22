Концерт-реквием в память о начале Великой Отечественной войны прошел в Белграде

БЕЛГРАД, 22 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Концерт-реквием, посвященный 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны, а также акция "Свеча памяти" прошли в пятницу на Мемориальном кладбище освободителей Белграда. Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, несмотря на грозы и ливни, охватившие Белград, в мероприятии приняли участие около 100 человек. Здесь собрались представители общественных организаций Сербии, байкеры сербского отделения мотоклуба "Ночные волки", российские соотечественники, граждане Сербии. Сербскую сторону на мероприятии представлял один из самых больших друзей России в сербском правительстве - министр инноваций и технологий страны Ненад Попович.

"Победу во Второй мировой войне одержали великая Россия и великая Сербия, а также наши союзники, но самые большие жертвы понесла великая Россия, а после нее Сербия, которая в процентном соотношении потеряла треть населения. Всю Европу от фашизма освободили русские и сербы, наши бабушки и дедушки, мы победили и нацистскую Германию, и нацистскую Хорватию, и бандеровскую Украину, мы победили всех фашистов в Европе. Мы смогли победить, потому что были вместе, когда Россия и Сербия вместе, они могут все, вместе мы были и в Первой мировой войне и в предыдущих войнах XVII-XIX веков. Сербия и Россия всегда будут вместе и всегда будут побеждать, потому что на нашей стороне правда", - заявил Попович под аплодисменты собравшихся.

"Разрешите мне поблагодарить миллионы тех, кто отдал свои жизни за наше будущее и за нашу свободу. Мы должны всегда их помнить, так как народ, забывший свое прошлое, не имеет будущего. Я рад, что и Россия, и Сербия помнят свое прошлое, а это значит, что у нас будет светлое будущее", - закончил министр.

Программа концерта

Перед собравшимися выступил знаменитый сербский певческий коллектив - Белградский мужской хор. Артисты открыли концерт песней "Священная война" Александра Александрова, которая произвела сильнейшее впечатление на собравшихся.

Затем программу продолжили духовные поминальные песнопения в обработке сербского композитора Стевана Мокрянаца - "Со святыми упокой" и третья песнь канона Великой панихиды "Несть свят". После этого певцы исполнили самую известную сербскую народную песню времен Первой мировой войны "Тамо далеко", которая является символом трагедии, случившейся с сербским народом в 1914-1918 годах, когда в ходе ожесточенных сражений с австрийцами, а затем всенародного отступления через южные Балканы погибла треть населения страны. Это произведение было встречено овациями собравшихся.

Далее Белградский мужской хор исполнил две русские песни: знаменитый русский марш "Прощание славянки" в обработке Ф. Степанова, а затем "Катюшу" Матвея Блантера в необычной, но очень красивой обработке. За ней последовала сербская песня "Дорогая наша родина" в обработке настоятеля русского Храма святой Троицы в Белграде Виталия Тарасьева.

Завершающим аккордом концерта-реквиема стал заупокойный кондак, 8 глас "Вечная память". Величественное исполнение этого произведения не оставило равнодушных среди собравшихся, многие люди плакали. Кроме "Священной войны", все произведения хор исполнил а капелла. Зрители приветствовали сербских артистов долгими аплодисментами.

"Свеча памяти"

После концерта собравшиеся в рамках акции "Свеча памяти" возложили к могилам своих предков цветы, а также зажгли свечи и лампады. Данная акция прошла сегодня во многих городах России, а также впервые сразу в пяти городах Сербии - Белграде, Нише, Крагуеваце, Кральево и Ягодине.

К акции "Свеча памяти" также присоединился представитель посольства РФ в Сербии, байкеры сербского отделения мотоклуба "Ночные волки" и российские соотечественники. К надгробным плитам взрослые и дети возложили 200 лампад и красные розы. В наступивших сумерках сотни огоньков украсили последний приют солдат-освободителей.

Организаторы концерта

Организаторами концерта-реквиема выступили Международный центр по сохранению и исследованиям культурно исторического наследия Восточной Европы "Мемориал", сербское отделение международного общественного фонда Единство православных народов и Информационное агентство России ТАСС.

"22 июня всюду в России - от маленького села и до большого города - вспоминают своих отцов и дедов, ушедших на войну. Эта традиция появилась более 70 лет назад, и жители нашей страны до сих пор ее трепетно оберегают. В этот день люди приходят к памятникам погибших, к могилам ветеранов, иногда просто на горку за селом, с которой 77 лет назад их бабушки и мамы провожали своих отцов и братьев на фронт. В отличие от Дня Победы, 22 июня - день скорби, в этот день мы вспоминаем о наших предках, безвременно ушедших от нас, отдавших свои жизни "за други своя", спасших нас, своих потомков, ценой собственной жизни", - говорится в сообщении организаторов.

Местом празднования Дня памяти и скорби выбран Парк освободителей Белграда, где покоятся свыше 2 тыс. солдат Красной армии и югославских партизан, поскольку это место лучше всего отражает историю русского и сербского народов, плечом к плечу боровшихся с нацизмом и понесших в этой борьбе страшные жертвы. СССР за годы Великой Отечественной войны потерял свыше 27 млн человек, Сербия - 30% своего населения.

Парк освободителей

В Сербии находятся девять крупных мемориальных военных комплексов советским воинам - в Белграде, Суботице, Сомборе, Зренянине, Вршаце, Пожареваце, Горни-Милановаце, Ягодине и Заечаре. Наиболее крупным захоронением в Сербии является Мемориальный комплекс освободителям Белграда, расположенный напротив Нового кладбища, вблизи русских могил времен Первой мировой войны и эпохи эмиграции.

Сразу после освобождения Белграда в 1944 году состоялись торжественные похороны погибших солдат на центральной площади города (совр. Площадь Республики), в разных частях города воздвигли 18 больших и 84 малых памятников советским солдатам. В ходе послевоенного восстановления Белграда югославскими властями было принято решение убрать памятники, а все останки советских воинов перезахоронить в специальном комплексе, который был построен в 1954 году. Сегодня здесь покоятся 1 тыс. 386 югославских партизан и 711 солдат Красной армии.