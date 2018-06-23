Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки долины Рифт в Кении

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке лихорадки долины Рифт (ЛДР) в Кении. Об этом в субботу сообщается на сайте службы.

"Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", - говорится в сообщении.

В службе уточнили, что вспышка болезни зафиксирована с 8 июня в северо-западных регионах Кении. Среди заболевших - более ста человек, из которых 13 скончались.

Лихорадка долины Рифт - опасный геморрагический вирус, поражающий главным образом животных, но способный инфицировать и людей. Как правило, передается в результате контакта с кровью или органами инфицированных животных, а также в результате укусов инфицированных комаров. По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от ЛДР не превышает 1% в случаях эпидемий.