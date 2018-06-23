Роскомнадзор за год удалил из интернета 26 тыс. материалов с детской порнографией

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор за год выявил в интернете и удалил более 26 тыс. материалов с детской порнографией, говорится в сообщении ведомства.

"Роскомнадзор в результате самостоятельного мониторинга интернет-пространства с июня прошлого года по июнь нынешнего выявил более 26 тыс. материалов с детской порнографией, - отмечается в сообщении. - Все выявленные материалы удалены из сети через механизм Единого реестра запрещенной информации".

По данным Роскомнадзора, удаление таких материалов занимает около суток.

Мониторинг отечественных и зарубежных социальных сетей на предмет выявления контента с детской порнографией служба осуществляет с середины прошлого года. Ранее работа по удалению таких интернет-ресурсов велась преимущественно на основе обращений граждан и организаций (от них с июня 2017 года по июнь 2018 года поступили сообщения о 24 тыс. интернет-адресах с детской порнографией).

Всего с ноября 2012 года в Единый реестр запрещенной информации было включено около 65 тыс. страниц сайтов, содержащих подобные материалы.