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Роскомнадзор за год удалил из интернета 26 тыс. материалов с детской порнографией

Общество
23 июня, 9:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Всего с ноября 2012 года в Единый реестр запрещенной информации было включено около 65 тыс. страниц сайтов, содержащих подобные материалы

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор за год выявил в интернете и удалил более 26 тыс. материалов с детской порнографией, говорится в сообщении ведомства.

"Роскомнадзор в результате самостоятельного мониторинга интернет-пространства с июня прошлого года по июнь нынешнего выявил более 26 тыс. материалов с детской порнографией, - отмечается в сообщении. - Все выявленные материалы удалены из сети через механизм Единого реестра запрещенной информации".

По данным Роскомнадзора, удаление таких материалов занимает около суток.

Мониторинг отечественных и зарубежных социальных сетей на предмет выявления контента с детской порнографией служба осуществляет с середины прошлого года. Ранее работа по удалению таких интернет-ресурсов велась преимущественно на основе обращений граждан и организаций (от них с июня 2017 года по июнь 2018 года поступили сообщения о 24 тыс. интернет-адресах с детской порнографией).

Всего с ноября 2012 года в Единый реестр запрещенной информации было включено около 65 тыс. страниц сайтов, содержащих подобные материалы.

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