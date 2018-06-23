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Авиакомпания S7 задерживает несколько рейсов из-за сбоя в системе регистрации

Общество
23 июня, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Компания перевела систему регистрации пассажиров на локальные мощности

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Авиакомпания S7 задержала несколько рейсов из-за сбоя в системе регистрации пассажиров, предоставляемой компанией SITA. Об этом ТАСС сообщили в компании.

На данный момент на табло аэропорта статус "задержан" присвоен четырем рейсам. Компания уже перевела систему на локальные мощности Домодедово, но продолжение задержек рейсов также не исключается.

"В системе SITA произошел глобальный сбой. Это не только у нас. Мы переводим регистрацию в локальную систему регистрации, это замедляет процесс. Не исключаем возможных задержек. По вопросам восстановления системы лучше обратиться в SITA", - сказали в пресс-службе авиакомпании.

Ряд авиакомпаний по всему миру испытывают сейчас проблемы с обслуживанием пассажиров из-за сбоя в одной из автоматизированных систем регистрации, подтвердили в пресс-службе Домодедово.

"Мы предоставили авиакомпаниям, столкнувшимся с этой ситуацией, аэропортовую систему регистрации, которая используется для большинства рейсов в Домодедово", - отметили ТАСС в аэропорту.

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