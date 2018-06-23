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Японская принцесса подарила свердловским чиновникам лук со стрелами

Общество
23 июня, 13:15 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, июня. /ТАСС

Хисако Такамадо также посетила показательные выступления по кюдо во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Приехавшая в Россию поддержать национальную сборную на чемпионате мира по футболу японская принцесса Хисако Такамадо в Екатеринбурге подарила лук со стрелами министру спорта Свердловской области Леониду Рапопорту, а также вице-губернатору региона Павлу Крекову, а главе екатеринбургского отделения общества "Россия - Япония" Вадиму Занину, передает корреспондент ТАСС.

Также в субботу принцесса Хисако посетила показательные выступления по кюдо, японскому искусству стрельбы из лука, во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. В воскресенье представительница японского императорского дома на "Екатеринбург Арене" посетит матч сборной своей страны против команды Сенегала.

"Я очень рада, что смогла сегодня присутствовать в Екатеринбурге на российско-японском мероприятии по кюдо; я вижу много знакомых лиц, мы встречались на семинаре по кюдо в Японии... У японских боевых искусств множество поклонников по всему миру, однако у кюдо есть одна важная особенность: здесь нет партнера, все происходит внутри самого человека", - сказала принцесса. Она выразила пожелание, чтобы "множество людей из-за границы также получили этот драгоценный опыт". "Я очень надеюсь, что подобного рода международные обмены будут развиваться и дальше", - сказала высокая гостья.

Кюдо - одно из классических японских боевых искусств, национальное достояние страны. Техники стрельбы из лука, применяемые самураями на полях сражений ("кюдзюцу"), постепенно дали рождение новому философскому подходу - кюдо ("путь лука"). До сих пор искусство стрельбы из лука изучают члены императорской семьи, во многих школах и университетах оно включено в учебную программу. Принцесса Хисако также практикуется в искусстве стрельбы из лука и является почетным президентом Всемирной федерации кюдо.

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