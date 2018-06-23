Президент ФИФА пообещал посетить Мамаев курган с семьей

ВОЛГОГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Президент ФИФА Джанни Инфантино во время посещения мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде оставил запись в книге памяти и пообещал приехать еще раз, уже с семьей. Об этом ТАСС в субботу сообщил директор историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Васин.

"После посещения матча Нигерия - Исландия президент ФИФА господин Инфантино изъявил желание посетить Мамаев курган. Мы организовали ему экскурсию, после которой он оставил запись в нашей книге памяти. Господин Инфантино был впечатлен и пообещал, что посетит нас еще раз с семьей", - сказал Васин.

В книге памяти музея-заповедника он написал: "Спасибо за невероятные эмоции. С уважением, от всего сердца, президент ФИФА Джанни Инфантино".