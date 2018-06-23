CBS: премьера Канады оштрафовали за незадекларированные солнцезащитные очки

ТАСС, 23 июня. Парламентский наблюдательный орган по этике Канады обязал премьер-министра страны Джастина Трюдо выплатить штраф за то, что он не стал декларировать подаренные ему солнцезащитные очки. Размер штрафа составит $100, сообщил телеканал CBS.

"В результате административной ошибки не были соблюдены необходимые формальности и подарок не декларировали в отведенные на то 30 дней", - приводит телеканал слова пресс-секретаря премьера Элеаноры Катенаро.

По данным CBS, подарок на сумму около $400 преподнес премьеру прошлым летом губернатор канадской провинции Остров принца Эдуарда Уэйд Маклахлин. Впоследствии Трюдо неоднократно появлялся в очках на публике.

Trudeau fined $100 for not disclosing gift of sunglasses from PEI premier https://t.co/uWCiqrJ5m4 pic.twitter.com/XuO1hEN50j — The Globe and Mail (@globeandmail) 22 June 2018