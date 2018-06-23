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CBS: премьера Канады оштрафовали за незадекларированные солнцезащитные очки

Общество
23 июня, 19:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Политик получил очки в подарок около года назад

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

© Jorge Silva/Pool Photo via AP

ТАСС, 23 июня. Парламентский наблюдательный орган по этике Канады обязал премьер-министра страны Джастина Трюдо выплатить штраф за то, что он не стал декларировать подаренные ему солнцезащитные очки. Размер штрафа составит $100, сообщил телеканал CBS.

"В результате административной ошибки не были соблюдены необходимые формальности и подарок не декларировали в отведенные на то 30 дней", - приводит телеканал слова пресс-секретаря премьера Элеаноры Катенаро.

По данным CBS, подарок на сумму около $400 преподнес премьеру прошлым летом губернатор канадской провинции Остров принца Эдуарда Уэйд Маклахлин. Впоследствии Трюдо неоднократно появлялся в очках на публике.

 

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