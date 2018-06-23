Васильева поздравила выпускников школ на празднике "Алые паруса" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Ольга Васильева пожелала на празднике "Алые паруса" в Петербурге выпускникам российским школ пройти тернистый путь и достичь цели. На Дворцовой площади собрались в субботу около 80 тыс. человек, из которых 35 тыс. петербургских выпускников этого года, их родители и учителя, а также 6 тыс. выпускников из других российских городов и гости из зарубежных стран, передает корреспондент ТАСС.

"Позади волнения и экзамены, впереди взрослая жизнь. Как когда-то Ассоль мечтала о чуде и увидела на горизонте алые паруса и встретила Грея, также и вы несете в своем сердце мечту и пойдете по той дороге, которая будет тернистой, но обязательно к цели приведет", - сказала Васильева. Она пожелала молодым петербуржцам сохранить традиции великого города.

В беседе с журналистами министр поделилась, что ей как историку хотелось бы, чтобы первые выпускники помогли восстановить сценарий самого первого праздника в июне 1968 года.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко пожелал выпускникам продолжить славу великих предков и стать современными героями. Традиционным ударом в корабельную рынду он дал старт празднику.

Праздник выпускников "Алые паруса"

В этом году праздник "Алые паруса" отмечает полувековой юбилей - впервые ленинградские школьники увидели на Неве бригантину под алыми парусами в июне 1968 года. С 1979 года традиция проведения городского праздника выпускников прервалась, ее возродили при поддержке администрации Санкт-Петербурга и партнеров мероприятия - банка "Россия" и "Пятого канала" 24 июня 2005 года.

После концерта на Дворцовой площади в самый темный интервал петербургской белой ночи петербуржцы и гости города, включая футбольных болельщиков, смогут полюбоваться мультимедийным свето-пиротехническим шоу в акватории Невы с участием шведского корабля "Три короны" под алыми парусами.

Для обеспечения безопасности праздника введены ограничения движения транспортных средств в центре города и отменена навигация на Неве. При этом метрополитен будет работать всю ночь без перерыва, но ближайшая к Дворцовой площади станция "Адмиралтейская" закрыта для входа и выхода пассажиров с 19 до 23 часов.

Праздник выпускников "Алые паруса" внесен в реестр мирового событийного туризма и рекомендован к посещению в двух десятках европейских стран. По данным городских властей, в прошлом году "Алые паруса" посетили более 2 млн человек, зрелище собрало огромную аудиторию во время прямой трансляции на телевидении.