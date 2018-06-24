Шторм в Барнауле глазами очевидцев

В Барнауле прошел сильнейший шторм, который нанес серьезный ущерб инфраструктуре. Без энергоснабжения оставались 85 тыс. человек, были повалены около 100 деревьев, снесены крыши на семи домах. Также в результате падения башенного крана погиб его машинист, а прогулочную баржу со 120 пассажирами оторвало от катера - пострадали 15 человек.
ТАСС собрал фото и видео очевидцев, запечатлевших непогоду в городе.
Последствия урагана, пронесшегося вчера над нашим городом... #барнаул#алтайский_край#ураган#
Последствия урагана. Район телецентра! Было очень страшно. . . #ураганбарнаул #ветер #гора #последствия #ураган #последствия #последствияурагана #ураганАлтайскийкрай #ураганАлтай #апокалипсис
Коротко о погоде в Барнауле. Новый мост Видео скинул товарищ @go_barnaul @instaaltay @instabarnaul #storm #rain #ураган #барнаул #барнаул22 #instaaltay #altay #siberia #barnaul #barnaul22 #instabarnaul #hurricane #windstorm #tornado #truck #шторм #ураганбарнаул #грузовик #дтп #дождь #непогода #катаклизмы #алтайскийкрай #сибирь #россия #russia
⠀ ⚡️Эта (на видео) молния оставила 85 000 барнаульцев без света во время грозы ⠀ К настоящему времени все потребители подключены к резервным схемам энергоснабжения. ⠀ Во время аномального грозового фронта в Барнауле без света остались около 85 000 человек. Энергетики оперативно восстановили электричество у большинства потребителей, запитали по резервным схемам электроснабжения приёмный покой горбольницы №1. ⠀ В данный момент восстановительные работы на линии электропередач продолжаются, сообщает пресс-центр «Россетей». ⠀ #Барнаульный #Барнаул #Барнаул22 #barnaul #barnaul22 #барнаул #алтай #altay #altai
И красиво, и страшно....Стихия в Барнауле. Девочки скинули фото... #барнаул#природа#аппаратныйпедикюрмогилев#красотадругимиглазами