Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шторм в Барнауле глазами очевидцев

Общество
24 июня, 16:47 UTC+3

На улицах города повалены деревья, повреждены дома, а без энергоснабжения оставались 85 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

В Барнауле прошел сильнейший шторм, который нанес серьезный ущерб инфраструктуре. Без энергоснабжения оставались 85 тыс. человек, были повалены около 100 деревьев, снесены крыши на семи домах. Также в результате падения башенного крана погиб его машинист, а прогулочную баржу со 120 пассажирами оторвало от катера - пострадали 15 человек.

ТАСС собрал фото и видео очевидцев, запечатлевших непогоду в городе.

Последствия урагана, пронесшегося вчера над нашим городом... #барнаул#алтайский_край#ураган#

Публикация от Юлия Ракитина/Julia Rakitina (@yu.rakitina)

Последствия урагана. Район телецентра! Было очень страшно. . . #ураганбарнаул #ветер #гора #последствия #ураган #последствия #последствияурагана #ураганАлтайскийкрай #ураганАлтай #апокалипсис

Публикация от Анюта Ляликова (@lyalik_anna)

Коротко о погоде в Барнауле. Новый мост Видео скинул товарищ @go_barnaul @instaaltay @instabarnaul #storm #rain #ураган #барнаул #барнаул22 #instaaltay #altay #siberia #barnaul #barnaul22 #instabarnaul #hurricane #windstorm #tornado #truck #шторм #ураганбарнаул #грузовик #дтп #дождь #непогода #катаклизмы #алтайскийкрай #сибирь #россия #russia

Публикация от sᴛᴀs (@matador_gt)

⠀ ⚡️Эта (на видео) молния оставила 85 000 барнаульцев без света во время грозы ⠀ К настоящему времени все потребители подключены к резервным схемам энергоснабжения. ⠀ Во время аномального грозового фронта в Барнауле без света остались около 85 000 человек. Энергетики оперативно восстановили электричество у большинства потребителей, запитали по резервным схемам электроснабжения приёмный покой горбольницы №1. ⠀ В данный момент восстановительные работы на линии электропередач продолжаются, сообщает пресс-центр «Россетей». ⠀ #Барнаульный #Барнаул #Барнаул22 #barnaul #barnaul22 #барнаул #алтай #altay #altai

Публикация от Барнаул ТВ - видео аккаунт (@barnaul.tv)

И красиво, и страшно....Стихия в Барнауле. Девочки скинули фото... #барнаул#природа#аппаратныйпедикюрмогилев#красотадругимиглазами

Публикация от Жанна Садовская (@kwetkarozaby)

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Праздник "Алые паруса" глазами выпускников и гостей Петербурга
2
Асад заявил, что сирийцы самостоятельно восстановят страну после войны
3
Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике
4
Кремль пока не комментирует сообщения о подготовке встречи Путина и Трампа в Вене 15 июля
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Сборная Германии по футболу извинилась перед шведами за некорректное поведение после матча
7
В Петербурге арестовали гражданина Бразилии для экстрадиции на родину
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости