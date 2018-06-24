Шторм в Барнауле глазами очевидцев

⠀ ⚡️Эта (на видео) молния оставила 85 000 барнаульцев без света во время грозы ⠀ К настоящему времени все потребители подключены к резервным схемам энергоснабжения. ⠀ Во время аномального грозового фронта в Барнауле без света остались около 85 000 человек. Энергетики оперативно восстановили электричество у большинства потребителей, запитали по резервным схемам электроснабжения приёмный покой горбольницы №1. ⠀ В данный момент восстановительные работы на линии электропередач продолжаются, сообщает пресс-центр «Россетей». ⠀ #Барнаульный #Барнаул #Барнаул22 #barnaul #barnaul22 #барнаул #алтай #altay #altai

Публикация от Барнаул ТВ - видео аккаунт (@barnaul.tv) 24 Июн 2018 в 5:14 PDT