Пятнадцать человек пострадали на прогулочном теплоходе во время урагана в Барнауле

ТАСС, 23 июня. Число пострадавших во время шторма на прогулочном судне "Барракуда" в Барнауле в Алтайском крае составило 15 человек. Об этом ообщили в пресс-службе Западно-Сибирского управления СК на транспорте.

В ведомстве сообщили об отсутствии погибших. Там добавили, что, по предварительным данным, повреждения получили 15 человек. Травмы не являются опасными для их жизни и здоровья. По информации следователей, на судне находились 120 человек. Во время урагана судно совершило столкновение с опорой автомобильного моста. Проводится проверка.

Во время шторма экипаж прогулочного судна решил из-за шторма встать на противоположном от Барнаула берегу Оби, при этом людей высадили на берег. Сотрудники МЧС вывезли их наземным транспортом.

В городе из-за урагана в субботу повалены деревья, зафиксированы перебои с электроснабжением.