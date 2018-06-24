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Саудовская девушка села за руль болида в поддержку первых автомобилисток королевства

Общество
24 июня, 20:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Хамад Асиль отметила, что отмена запрета на управление транспортом для женщин является также "зарождением женского автоспорта в Саудовской Аравии"

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Хамад Асиль

Хамад Асиль

© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 24 июня. Саудовская подданная Хамад Асиль за рулем гоночного автомобиля Lotus Renault E20 дала старт гран-при Франции "Формулы-1". Как сообщил телеканал Al Arabiya, свой заезд девушка посвятила соотечественницам, получившим в воскресенье право водить машину.

"Я верю, что сегодня мы празднуем не только наступление новой эры для женщин, начавших водить автомобиль, но и зарождение женского автоспорта в Саудовской Аравии, - приводит телеканал слова Асиль. - Я с нетерпением жду, чтобы увидеть новое поколение, молодых девушек, делающих попытки в автоспорте. Я хочу посмотреть, как они тренируются, выбирают спорт как серьезную карьеру. Это будет действительно огромное достижение".

Асиль Хамад является первой представительницей саудовской федерации автоспорта. Тестовый заезд на Lotus E20 она провела 5 июня. "Я люблю гонки и автоспорт с ранних лет, управлять автомобилем "Формулы-1" - предел мечтаний", - призналась девушка.

В воскресенье тысячи саудовских автолюбительниц впервые выехали на собственных автомобилях, устроив массовые заезды по ночным проспектам. Это право им предоставил саудовский монарх, отменив запрет на управление транспортом для женщин. До этого дня Саудовская Аравия оставалась единственной в мире страной, где действовали подобные ограничения, а их нарушительницы жестоко наказывались.

Указ и подготовка

Саудовский монарх Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд 26 сентября прошлого года подписал указ, наделяющий женщин правом получать водительские удостоверения наравне с мужчинами. К маю в королевстве открылись первые автошколы, а в начале июня власти приступили к выдаче прав. Согласно стратегическому плану "Видение-2030", к 2020 году число автомобилисток в Саудовской Аравии достигнет 3 млн. Снятие запрета призвано также внести вклад в экономику и довести число работающих женщин до 30%.

За минувшие месяцы женщины королевства посещали организованные для них профильные мастер-классы, форумы, автосалоны, курсы вождения. 

В преддверии снятия запрета на управление транспортом в Саудовской Аравии приняли закон, защищающий права женщин. В частности, запрещается размещать фотографии автомобилисток, нарушителям грозит штраф более $130 тыс. или год тюрьмы. Кроме того, вне закона оказались любые публикации, в том числе в социальных сетях, порочащие честь жительниц королевства. Эти меры призваны обезопасить женщин-водителей от любых неприятностей во время самостоятельных путешествий.

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Персоны
Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
Страны
Франция Саудовская Аравия
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