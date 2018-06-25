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Аномальной жары 2010 года в Москве не ожидается

Общество
25 июня, 11:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Во вторник температура воздуха в столице опустится до 23-25 градусов

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Аномальной жары 2010 года в столице этим летом не ожидается. Об этом ТАСС в понедельник сообщил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

"Жара в Москве началась только 16 июня, до этого было довольно прохладно. Последние девять дней температура в столичном регионе поднималась, но довольно плавно. В Москве сейчас действительно достаточно жарко, но об аномальных температурах говорить не приходится", - сказал он.

Несмотря на то, что в понедельник в Москве ожидается небольшое похолодание до 23-25 градусов, во вторник столбик термометра достигнет 24-26 градусов, а в среду - 26-28. По данным Гидрометцентра, ближе к концу недели воздух в столице может прогреться до 30 градусов.

При этом с 25 по 27 июня осадков не ожидается, прогнозируется солнечная погода и переменная облачность.

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