ВЦИОМ: абсолютное большинство россиян выступают против легализации легких наркотиков

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Абсолютное большинство россиян (89%) выступают против легализации слабых наркотических веществ, свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Мягкие" наркотические вещества не могут и не должны поступать в свободную продажу наряду с табачной или алкогольной продукцией - убежденность большинства россиян в этом сохраняется на протяжении многих лет", - говорится в исследовании. В 2004 году так считали 85% опрошенных, в 2017 году - уже 93%, в 2018 году - 89%.

При этом отношение россиян к людям, употребляющим наркотики, за прошедшие годы изменилось. Так, в 2004 году 29% респондентов считали наркоманию болезнью и выступали за оказание медицинской помощи употребляющим наркотики людям. В 2017 году так считала уже почти половина опрошенных (45%), а в 2018 году их доля снизилась до 37%.

Мнения, что наркомания - социальная проблема и "лечить" необходимо само общество придерживается сейчас почти каждый третий (32%), в 2017 году так считали 28% россиян. За изоляцию наркоманов от общества выступает каждый пятый - 23% (в 2017 году так считал 21% опрошенных). Еще 5% россиян считают употребление наркотиков личным делом каждого и не осуждают таких людей (3% в 2017 году).

Большинство россиян (82%) считают, что употребляющий наркотики человек не может вылечиться от наркотической зависимости самостоятельно, противоположного мнения придерживаются 14% опрошенных. Число россиян, которые, став очевидцами употребления или торговли наркотиков, обратятся в полицию, значительно выросло за последние десять лет: с 57% в 2007 году до 73% в 2018 году. Меньше стало и безразличных к этому россиян: в 2007 году каждый четвертый (25%) заявил, что не будет никуда обращаться по этому поводу, в 2018 году так высказались лишь 10%.

В опросе "ВЦИОМ-Спутник", проведенном 21 июня методом телефонного интервью, приняли участие 1,6 тыс. человек. Статистическая погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,2%. В 2004-2014 годах были проведены квартирные опросы, в 2017 году - опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен среди 1,2 тыс. респондентов.