Обладатели знака "Инвалид" с 2019 года смогут использовать его на любом автомобиле

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Знак "Инвалид", дающий особые права на парковку, будет с 2019 года выдаваться не на автомобиль, а конкретному человеку с инвалидностью. Это означает, что воспользоваться им можно будет на любой машине, рассказали ТАСС в пресс-службе Минтруда в понедельник.

"Теоретически знаком "Инвалид" смогут воспользоваться все инвалиды, в том числе дети-инвалиды, на них знак смогут получать родители. Сам знак будет выдаваться не на автомобиль, а на человека, поэтому те, у кого нет автомобиля, смогут прикрепить его на любой автомобиль, на котором будут совершать поездку", - сказал собеседник агентства.

Ранее в интервью ТАСС замминистра труда и социально защиты Григорий Лекарев рассказал, что все учреждения медико-социальной экспертизы с нового года начнут выдавать знак "Инвалид" для автомобилей, который дает право на бесплатную парковку. Согласно законодательству, на парковках выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки автомобилей инвалидов I, II, III групп или лиц, перевозящих таких инвалидов и детей-инвалидов.

При этом сам инвалид должен присутствовать в автомобиле со спецзнаком и иметь соответствующую справку.