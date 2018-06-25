Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп подверг критике ресторан, где отказались обслуживать его пресс-секретаря

Общество
25 июня, 15:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Сару Сандерс ранее попросили покинуть заведение из-за ее "работы на Трампа"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 25 июня. Президент США Дональд Трамп рекомендовал владелице ресторана в городе Лексингтон (штат Вирджиния), отказавшейся в минувшую пятницу обслуживать пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс из-за ее "работы на Трампа", больше уделять внимания гигиене в собственном заведении.

В своем сообщении в Twitter в понедельник президент фактически дал понять хозяйке ресторана The Red Hen Стефани Уилкинсон, что той следует более тщательно заниматься своим непосредственным делом.

"Ресторану The Red Hen следует сконцентрироваться на чистке своего тента, дверей и окон (крайне нуждаются в покраске), чем отказывать в обслуживании такому прекрасному человеку, как Сара Сандерс. Я всегда придерживаюсь того правила, что если ресторан грязный снаружи, он грязный и внутри!" - написал президент.

Уилкинсон, как сообщалось ранее, попросила Сандерс покинуть ее заведение, прислушавшись, как она сама рассказала журналистам, к мнению своих сотрудников. Она сообщила, что у нее работают несколько молодых людей нетрадиционной сексуальной ориентации, осуждающих политику Трампа в отношении представителей гей-сообщества, а также нелегальных иммигрантов, насильно разлучаемых с их детьми.

Уилкинсон спросила у своих служащих, следует ли ей указать Сандерс на дверь из-за ее "работы на Трампа", и те, по ее словам, ответили утвердительно. Впрочем хозяйка ресторана, похоже, и сама не испытывает больших симпатий к нынешней, как она сказала, "бесчеловечной и неэтичной" администрации, поэтому решение о выдворение Сандерс было, вероятно, принято ею легко.

Сопровождавшим пресс-секретаря Белого дома людям было, по данным СМИ, позволено остаться в The Red Hen, но они предпочли уйти и даже выразили готовность оплатить уже сделанный ими заказ. Уилкинсон не взяла с них денег.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Военные ДНР отбили атаку украинских силовиков под Мариуполем
3
Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Уругвай - Россия
4
В Москве запустили программу лояльности для владельцев карты "Тройка"
5
Садовничий назвал среднюю стоимость обучения в МГУ
6
Скворцова заявила, что пенсионная реформа подразумевает очень бережный переходный период
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости