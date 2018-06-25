Трамп подверг критике ресторан, где отказались обслуживать его пресс-секретаря

ТАСС, 25 июня. Президент США Дональд Трамп рекомендовал владелице ресторана в городе Лексингтон (штат Вирджиния), отказавшейся в минувшую пятницу обслуживать пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс из-за ее "работы на Трампа", больше уделять внимания гигиене в собственном заведении.

В своем сообщении в Twitter в понедельник президент фактически дал понять хозяйке ресторана The Red Hen Стефани Уилкинсон, что той следует более тщательно заниматься своим непосредственным делом.

"Ресторану The Red Hen следует сконцентрироваться на чистке своего тента, дверей и окон (крайне нуждаются в покраске), чем отказывать в обслуживании такому прекрасному человеку, как Сара Сандерс. Я всегда придерживаюсь того правила, что если ресторан грязный снаружи, он грязный и внутри!" - написал президент.

The Red Hen Restaurant should focus more on cleaning its filthy canopies, doors and windows (badly needs a paint job) rather than refusing to serve a fine person like Sarah Huckabee Sanders. I always had a rule, if a restaurant is dirty on the outside, it is dirty on the inside! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июня 2018 г.

Уилкинсон, как сообщалось ранее, попросила Сандерс покинуть ее заведение, прислушавшись, как она сама рассказала журналистам, к мнению своих сотрудников. Она сообщила, что у нее работают несколько молодых людей нетрадиционной сексуальной ориентации, осуждающих политику Трампа в отношении представителей гей-сообщества, а также нелегальных иммигрантов, насильно разлучаемых с их детьми.

Уилкинсон спросила у своих служащих, следует ли ей указать Сандерс на дверь из-за ее "работы на Трампа", и те, по ее словам, ответили утвердительно. Впрочем хозяйка ресторана, похоже, и сама не испытывает больших симпатий к нынешней, как она сказала, "бесчеловечной и неэтичной" администрации, поэтому решение о выдворение Сандерс было, вероятно, принято ею легко.

Сопровождавшим пресс-секретаря Белого дома людям было, по данным СМИ, позволено остаться в The Red Hen, но они предпочли уйти и даже выразили готовность оплатить уже сделанный ими заказ. Уилкинсон не взяла с них денег.