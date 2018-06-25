Суд подтвердил, что воздух в метро Москвы и на МЦК безопасен для здоровья пассажиров

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Суд удовлетворил иск Московского метрополитена к "Общей газете", которая ранее опубликовала статью о том, что воздух в поездах столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) опасен для здоровья пассажиров. Судебным вердиктом подтверждается безвредность атмосферного фона в подземке, следует из документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.

В октябре 2017 года газета опубликовала материал, в котором утверждалось, что воздух в поездах метро и МЦК опасен для здоровья пассажиров. В частности, СМИ сообщало, что на Арбатско-Покровской и Кольцевой линиях содержание углекислого газа превышает норму, а в поездах на Замоскворецкой и Сокольнической линиях воздух якобы содержит опасное для здоровья количество пыли. Однако Арбитражный суд города Москвы установил, что эти сведения не соответствуют действительности.

"Обязать общество с ограниченной ответственностью "Общая газета.ру" опубликовать опровержение за его счет в том же средстве массовой информации", - говорится в резолюции суда. Текст опровержения должен быть доступен читателям на главной странице сайта издания в течение трех месяцев.

В свою очередь в пресс-службе Московского метрополитена ТАСС уточнили, что воздух в подземке "соответствует всем санитарным нормам и правилам". "Для нас важно состояние здоровья наших пассажиров и комфорт их поездок", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы столичной подземки, в метрополитене применяется технология уборки с трехуровневым контролем качества. Кроме того, в метро установлены датчики, которые позволяют в режиме реального времени следить за состоянием и температурой воздуха.