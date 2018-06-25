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"Азимут" может начать регулярное авиасообщение между Москвой и Псковом до конца года

Общество
25 июня, 20:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Ранее Росавиация по просьбе администрации Псковской области приостановила летный сертификат авиакомпании "Псковавиа", которая осуществляла регулярное авиасообщение между Москвой и столицей региона

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Ежедневные рейсы по маршруту Москва-Псков-Москва могут быть запущены авиакомпанией "Азимут" до конца года. Об этом по итогам переговоров между врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым и руководством авиакомпании сообщает пресс-служба администрации региона.

Как сообщалось ранее, в начале апреля Росавиация по просьбе администрации Псковской области приостановила летный сертификат авиакомпании "Псковавиа", которая осуществляла регулярное авиасообщение между Москвой и столицей региона. Псковские власти заявляли о намерении в кратчайшие сроки устранить все замечания федерального агентства и направить в ведомство заявку на снятие ограничений.

"Участники обсудили возможности осуществления рейсов по маршруту "Москва-Псков-Москва" в ежедневном режиме, а также перспективную программу полетов, предложенную авиакомпанией. По итогам встречи стороны договорились начать подготовку пакета документов и необходимых условий для организации и запуска авиарейсов из столицы в Псков. Ожидается, что полеты могут быть возобновлены уже в этом году", - говорится в сообщении.

Поясняется, что проработкой всех организационных вопросов займется специально созданная в регионе рабочая группа. В их числе обеспечение работы топливно-заправочного комплекса, обслуживание самолетов в аэропорту Кресты, вопросы транспортного обслуживания пассажиров, информационное сопровождение полетной программы.

Авиакомпания "Азимут" - российская авиакомпания, базирующаяся в Ростове-на-Дону. С 7 декабря 2017 года авиакомпания стала базовым перевозчиком нового аэропорта Платов Ростовской области. Парк воздушных судов составляют новые самолеты Сухой Суперджет-100.

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