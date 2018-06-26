Москалькова встретилась с задержанными на Украине моряками судна "Норд"

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова встретилась с задержанными на Украине моряками российского судна "Норд".

"Татьяна Москалькова поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, которые доказанно не имеют гражданства Украины, фактически находятся в заложниках, их не выпускают к родным и близким, семьи испытывают нравственные страдания без родных", - сообщила пресс-служба российского омбудсмена. .

"По результатам встречи Москалькова планирует обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой об освобождении моряков и их возвращении на родину", - говорится в сообщении.

Во вторник Москалькова прибыла на поезде в Киев, чтобы встретиться с осужденным на Украине российским военнослужащим Максимом Одинцовым и экипажем судна "Норд".

Задержание судна "Норд"

Погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства".

Херсонский городской суд 6 апреля постановил арестовать его до 31 мая с возможностью внесения залога в размере 35,2 тысячи гривен (около $1355), который был внесен в тот же день. 10 апреля он был отпущен под залог с обязательством являться для проведения следственных действий, остальным морякам был назначен административный штраф. В дальнейшем апелляционный суд отказал стороне защиты в удовлетворении жалобы на меру пресечения капитану, оставив в силе решение об аресте.

Горбенко позже было предъявлено еще одно обвинение - по статье о незаконной ловле рыбы. По этому делу ему была избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Капитан должен являться в суд и органы следствия по первому требованию, ему запрещено посещать Крым.