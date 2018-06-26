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В Великобритании выставили на торги Land Rover Бонда из фильма "007: Спектр"

Общество
26 июня, 15:23 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 26, июня. /ТАСС

Для съемок было выпущено всего две такие машины

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ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Английский аукционный дом Bonhams выставил на торги Land Rover Defender агента 007 Джеймса Бонда за £250 тыс. ($331,5 тыс.). На этом мощном вседорожнике весом 2,5 тонны Дэниел Крейг уходил от погони боевиков "Спектра" по заснеженным горным дорогам Австрии в одноименной ленте (2015).

На кузове автомобиля 4х4 сохранены все отметины, полученные им в результате съемок, тем не менее, по данным аукционеров, он находится почти "в первозданном состоянии". После создания ленты им пользовались крайне редко. Для съемок Бонда на автомобиль были установлены огромные 37-дюймовые (почти 94-сантиметровые) вездеходные покрышки, поэтому он получил прозвище "Bigfoot".

По словам официального представителя Bonhams, "это действительно фантастический автомобиль, который по-прежнему находится в отличном состоянии, хотя на капоте вследствие трюков есть несколько отметин". Он так же отметил, что при создании ленты использовались всего две такие машины, одна из которых сильно повреждена.

Галерея
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Машины, катера и автожир агента 007

Ранее этот же торговый дом выставил на торги один из Aston Martin DB5 за £1,6 млн ($2,1 млн). Этим спорткаром мастерски управлял в ленте GoldenEye ("Золотой глаз", 1995) Пирс Броснан. В сцене на холмах Монако он соревновался в скорости с Ferrari, за рулем которого находилась бывшая летчик-испытатель Ксения Онатопп (в исполнении актрисы Фамке Янссен).

В 2001 году на аукционе в Лондоне этот болид приобрел за £157,7 тыс. ($210 тыс.) предприниматель Макс Рейд.

Торги состоятся 13 июля в связи с Фестивалем скорости в Гудвуде - ежегодным соревнованием по подъему на холм с участием исторических гоночных автомобилей.

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