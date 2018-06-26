В Великобритании выставили на торги Land Rover Бонда из фильма "007: Спектр"

ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Английский аукционный дом Bonhams выставил на торги Land Rover Defender агента 007 Джеймса Бонда за £250 тыс. ($331,5 тыс.). На этом мощном вседорожнике весом 2,5 тонны Дэниел Крейг уходил от погони боевиков "Спектра" по заснеженным горным дорогам Австрии в одноименной ленте (2015).

На кузове автомобиля 4х4 сохранены все отметины, полученные им в результате съемок, тем не менее, по данным аукционеров, он находится почти "в первозданном состоянии". После создания ленты им пользовались крайне редко. Для съемок Бонда на автомобиль были установлены огромные 37-дюймовые (почти 94-сантиметровые) вездеходные покрышки, поэтому он получил прозвище "Bigfoot".

По словам официального представителя Bonhams, "это действительно фантастический автомобиль, который по-прежнему находится в отличном состоянии, хотя на капоте вследствие трюков есть несколько отметин". Он так же отметил, что при создании ленты использовались всего две такие машины, одна из которых сильно повреждена.

Ранее этот же торговый дом выставил на торги один из Aston Martin DB5 за £1,6 млн ($2,1 млн). Этим спорткаром мастерски управлял в ленте GoldenEye ("Золотой глаз", 1995) Пирс Броснан. В сцене на холмах Монако он соревновался в скорости с Ferrari, за рулем которого находилась бывшая летчик-испытатель Ксения Онатопп (в исполнении актрисы Фамке Янссен).

В 2001 году на аукционе в Лондоне этот болид приобрел за £157,7 тыс. ($210 тыс.) предприниматель Макс Рейд.

Торги состоятся 13 июля в связи с Фестивалем скорости в Гудвуде - ежегодным соревнованием по подъему на холм с участием исторических гоночных автомобилей.