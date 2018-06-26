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Москалькова приехала в СИЗО Киева для встречи с российским военнослужащим Одинцовым

Общество
26 июня, 14:40 дата обновления: 26 июня, 14:59 UTC+3

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ встретилась с членами экипажа российского судна "Норд"

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приехала в СИЗО Киева для встречи с содержащимся там российским военнослужащим Максимом Одинцовым.

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"Я надеюсь, что наша договоренность с украинской коллегой Людмилой Денисовой о паритетности моего посещения осужденного на Украине и ее посещения осужденного в Москве будет реализована", - заявила она журналистам перед входом в здание СИЗО.

По ее словам, президент Украины Петр Порошенко сказал, что она как омбудсмен может "беспрепятственно приехать в страну и посетить любого, кто был представлен в списке украинской стороне". "Я надеюсь, что это случится", - добавила российский омбудсмен.

Поэтому, как рассказала Москалькова, МИД РФ обратился с нотой к МИД Украины с тем, чтобы ее допустили на условиях паритетности. "В связи с тем, что президент Петр Порошенко четко обозначил, что он поддерживает гуманитарные усилия уполномоченных и готов оказывать всяческое содействие, я думаю, что это является гарантией того, что я смогу увидеть одного гражданина РФ, который тут находится. Речь идет об Одинцове", - заключила она.

На просьбу прокомментировать слова украинского омбудсмена о том, что без ее допуска к гражданам Украины на территории РФ российского омбудсмена также никуда не пустят, Москалькова сказала: "Со своей стороны я сделала запросы, чтобы ее пустили или одну или с представителями Украины. Я за любой результат, который смог бы удовлетворить желание общества".

Вместе с тем российский омбудсмен с сожалением отметила, что с украинской стороны "пока не увидела ни помощи, ни взаимопонимания". "Даже на границе пограничники думали, пускать меня или нет", - добавила она.

Татьяна Москалькова прибыла во вторник утром в Киев и уже встретилась с членами экипажа российского судна "Норд". Ее украинская коллега Людмила Денисова остается в Москве, где ожидает разрешения на встречу с находящимся в московском "Лефортово" Романом Сущенко.

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Москалькова, Татьяна Николаевна
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