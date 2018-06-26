Антициклон с севера Африки принес сорокаградусную жару на Юг России

ТАСС, 26 июня. Сильная жара установилась на Юге России - из-за пришедшего с севера Африки антициклона в большей части регионов температура достигает 35 градусов тепла, а в некоторых в ближайшие дни ожидается повышение до 43-45 градусов. В некоторых регионах уже сокращают рабочий день, аграрии переживают за урожай из-за засухи, на улицах южных городов малолюдно, нарасхват - мороженое, в том числе с освежающим мятным вкусом, и холодные напитки, передают корреспонденты ТАСС.

"На юге России жаркая погода продержится в ближайшие трое суток, причем зной будет только усиливаться. Если сейчас температуры в дневные часы колеблются - 30-35 градусов в междуречье Дона и Волги, в Прикаспии - в Астраханской области и Калмыкии - 35-40, то вплоть до 29 июня, скорее всего, температура повысится еще на пять градусов. Например, в Прикаспийской низменности, в низовьях Волги, в Дагестане - это будут все 40-45 градусов тепла", - сказали ТАСС во вторник в центре погоды "Фобос". Синоптики уточнили, что такой зной в южные регионы принес антициклон с севера Африки.

Русский квас и мороженое с мятой

В Волгограде, который принимает в эти дни игры чемпионата мира по футболу, во вторник ожидают до 40 градусов тепла. Приближение жары чувствуется с самого утра - местные жители спешат под кондиционеры в офисы, а те, кто в отпуске, - на берег Волги и к другим водоемам. В связи с жаркой погодой накануне перед матчем Египет - Саудовская Аравия местные власти организовали раздачу воды болельщикам.

Как передает корреспондент ТАСС, гости региона спасаются от палящего солнца в парках и скверах у фонтанов, у иностранцев нарасхват - волгоградское мороженное, пользуется спросом и русский квас. "Прохладительных напитков, кваса, мороженого в торговых точках Волгограда достаточно", - уточнили ТАСС в администрации Волгограда.

Востребовано мороженое сейчас и в Астраханской области, где также ожидают 40-градусную жару. "Спрос на мороженое заметно возрос. У нас сейчас 26 вкусов, появился и новый, для астраханского знойного лета - это мороженое со вкусом освежающей мяты", - сказал ТАСС руководитель одной из компаний Александр Мокрый.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, пока увеличения обращений к медикам не зарегистрировано. Врачи рекомендуют надевать головные уборы из светлых и легких тканей, солнцезащитные очки и соблюдать правильный питьевой режим - лучше всего в жару пить простую воду, чай или квас. На улицах Астрахани малолюдно, те, кто есть, прячутся в тени, а для молодежи и детей центрами притяжения стали городские фонтаны.

В ожидании летних рекордов

Во вторник жара до 42-43 градусов ожидается в Калмыкии. Местные фермеры, подсчитывая ущерб, с надеждой ожидают дождей, из-за засухи в республике уже зафиксирована гибель яровых, озимых культур, сохнет трава на естественных пастбищах. Кроме того, в регионе по распоряжению главы Калмыкии Алексея Орлова в связи с установившейся жаркой погодой рабочий день сокращен на час.

А вот в Ингушетии и Ростовской области пока только в ожидании летних температурных рекордов. Жители Ростова-на- Дону спасаются от зноя возле воды, купаются в реке Дон. Иностранцы, которые приехали в город на матчи чемпионата мира, гуляют на набережной реки, где прохладнее, чем в самом центре города.

"В ближайшие трое суток <...> у нас установится жаркая погода, уже мы ожидаем максимальные температуры, превышающие 40-градусный предел. Это опасное явление на территории Ростовской области, поэтому, может быть, в некоторых районах побьются максимальные рекорды", - рассказала ТАСС и. о. начальника ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

Уже дважды в июне дневные экстремальные температуры были превышены в Адыгее, где сейчас также установилась сухая и жаркая погода. Как прокомментировала ТАСС синоптик гидрометцентра республики Нина Хворостенко, 21 июня столбик термометра поднялся до 34 градусов (в 1954 году - 33,3 градуса), 22 июня - до 35,3 градуса (в 1981 году - 33 градуса). Есть вероятность, что и во вторник температура воздуха также может превысить экстремальные значения.

Особое внимание к черноморскому побережью

В Сочи, где фан-зона для болельщиков чемпионата мира располагается на берегу моря, максимальную температуру воздуха - до 34 выше нуля - ожидают 28 июня. Как рассказали ТАСС в пресс-службе мэрии курорта, гости ЧМ в перерывах между футбольными матчами купаются в море и бассейнах. К ларькам за холодными сочинским квасом, лимонадом и безалкогольным мохито выстраиваются очереди, среди желающих охладиться немало иностранцев.

В целом по Краснодарскому краю синоптики прогнозируют сильную жару в районах, отдаленных от побережья. В краевом центре температура воздуха может подняться до 38 градусов выше нуля - и это будет рекорд для июня за всю историю наблюдений. Из-за палящего солнца число отдыхающих на водоемах традиционно увеличивается, за безопасностью в причерноморских курортных районах следят патрули Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).

Как рассказал ТАСС руководитель ГИМС по краю Сергей Борщенко, в регионе множество "коварных" мест на реках и озерах, рядом с которыми находятся несанкционированные пляжи. Поэтому отдыхающим, решившим отправиться на такие водоемы, стоит заранее изучить особенности выбранного места - нет ли, например, там омутов и неожиданных течений. Кроме того, следует помнить общие правила безопасности: не употреблять алкоголь, не купаться ночью, не заплывать за буйки, внимательно смотреть за детьми.

"Степная зона (отдаленные от морских побережий районы края - прим. ТАСС) опережает по числу несчастных случаев. Дело в том, что на курортах есть спасатели, медики, полиция, которая говорит, что нельзя распивать спиртные напитки на пляже, нельзя купаться ночью и так далее", - уточнил он.

В некоторых районах прогнозируются сильный ветер и грозы. Накануне вечером непогода уже бушевала в райцентре Тимашевске - там были повалены десятки деревьев, некоторые дома оставались без света, у восьми зданий была повреждена кровля.

"Сухая" жара сменится ливнями

По прогнозам синоптиков, снижение температуры воздуха в южных регионах стоит ожидать только к выходным.

"Придет холодный фронт вместе с североатлантическим циклоном, но он будет сопровождаться экстремальными ливнями, грозами, сильным шквалом. <…> И в Центральной России ситуация, кстати, будет похожа, здесь не такие высокие температуры [как на юге РФ], <…> но в субботу и к нам придет холодный фронт с дождями", - уточнили в центре погоды "Фобос".