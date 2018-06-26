Парк с перголой длиной 1,3 км и озером создан в Москве на территории бывшего завода ЗИЛ

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Ландшафтный парк с уникальной перголой длиной 1,3 км и искусственным озером создан на территории бывшего завода им. Лихачева (ЗИЛ). Об этом сообщается на портале стройкомплекса Москвы.

"Одной из достопримечательностей парка стала пергола (навес). Это одновременно и беседка, и смотровая площадка, и прогулочная зона длиной 1,3 км. Еще одна "изюминка" - пруд глубиной около 1 метра с кристально прозрачной водой", - говорится в сообщении столичного стройкомплекса.

Парк создан по проекту голландско-американского архитектора Джерри Ван Эйка, сообщил ТАСС Иван Романов, управляющий компаниии "ЛСР. Недвижимость-Москва", осуществлявшей проектирование и строительство парка и являющейся его соинвестором наряду с городским бюджетом.

Парк на месте завода

Парк появился на месте бывшего автозавода ЗИЛ в процессе редевелопмента территории, включающей также строительство жилого микрорайона "ЗИЛАРТ", рассказал топ- менеджер застройщика. Название парка отсылает к истории местности - в 17 веке здесь располагался реликтовый лес, относившийся к угодьям Симонова монастыря. Позже эти места, получившие название Тюфелева Роща по имени близлежащей деревни Тюфелево, использовали москвичи для прогулок. Пруд в этих местах упоминается в повести "Бедная Лиза" историка Николая Карамзина.

Арт-объект станет центром парка

Площадь нового парка составляет 10 га. Архитектурный центр парка - пергола - изготовлена из кортеновской стали в деревянной обшивке. Конструкция совмещает функции арт- объекта, беседки, прогулочной зоны и смотровой площадки. Высота сооружения достигает 8 метров, ширина - 2,5 метра. Вся торгово-развлекательная инфраструктура парка разместится в 12 павильонах внутри перголы, отметил глава "ЛСР. Недвижимость-Москва".

Вторым центром притяжения посетителей станет искусственный водоем площадью более 3 тыс. кв. м с пятиступенчатой системой очистки воды, предполагают создатели парка. В зимнее время на месте водоема планируется устройство катка.

Парк также включает амфитеатр на 100 зрителей, детскую площадку, зону для занятий спортом. Всего в парковой зоне высажено 736 взрослых деревьев и 2756 кустарников, разбито 11 тыс. кв. м цветников. В ходе рекультивации было замещено 250 тыс. кв. метров грунта.

Техническое состояние парка позволяет открыть его в июле, пояснили ТАСС в компании.