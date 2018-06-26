Прокуратура проверит, кто пользуется местами для парковок машин инвалидов в Москве

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Прокуратура Москвы совместно со столичными властями и ГИБДД проверит, действительно ли инвалиды получили места для бесплатных парковок автомобилей в столице. Как сообщили в городской прокуратуре, такое решение принято по итогам заседания рабочей группы по вопросам защиты прав инвалидов.

Как сообщили в прокуратуре, в ходе совместных проверок "выявляются случаи незаконного использования парковочных разрешений, оформленных для перевозки инвалидов, и опознавательного знака "Инвалид" третьими лицами для бесплатной парковки". При этом сами инвалиды этими автомобилями не пользуются. "По итогам заседания рабочей группы планируется проведение совместных с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Москве и органами прокуратуры проверок соблюдения требований законодательства о выделении инвалидам мест для бесплатной парковки, а также использования парковочных разрешений надлежащими лицами", - сообщили в столичной прокуратуре.

Кроме того, зачастую места для парковки транспортных средств инвалидов не предусматриваются, специальные знаки и разметка не размещаются. В надзорном ведомстве отметили и неопределенности в правилах дорожного движения в порядке установки инвалидами III группы опознавательного знака и бесплатной парковки, препятствующие инвалидам реализовать свое право на бесплатную парковку.

В свою очередь департамент труда и социальной защиты населения Москвы продолжит обследование территорий возле учреждения соцзащиты на предмет наличия мест для стоянки автомашин инвалидов.