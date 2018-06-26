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Первый светофор для велосипедистов появился в Петербурге

Общество
26 июня, 18:22 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, июня. /ТАСС

Светофоры устанавливаются у пешеходных переходов, которые располагаются по пути велодорожек, всего в городе проложено 24 велосипедных маршрута общей протяженностью 91,1 км

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Первый светофор для велосипедистов появился во вторник в центре Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

"На Морской набережной появился первый в Санкт-Петербурге светофор, регулирующий движение велосипедистов. Он установлен у пешеходного перехода около дома 45 в рамках реализации проекта по строительству второго этапа продолжения набережной Макарова. Подрядчиком работ выступало ЗАО "АБЗ-Дорстрой", - говорится в сообщении.

Светофоры для велосипедистов устанавливаются у пешеходных переходов, которые располагаются по пути велодорожек. Всего в городе проложено 24 велосипедных маршрута общей протяженностью 91,1 км, в ближайших планах проложить еще 44,9 км.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, до конца года будет определено, сколько нужно установить светофоров для велосипедистов. Устанавливать их будут в 2019 году.

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