Первый светофор для велосипедистов появился в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Первый светофор для велосипедистов появился во вторник в центре Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

"На Морской набережной появился первый в Санкт-Петербурге светофор, регулирующий движение велосипедистов. Он установлен у пешеходного перехода около дома 45 в рамках реализации проекта по строительству второго этапа продолжения набережной Макарова. Подрядчиком работ выступало ЗАО "АБЗ-Дорстрой", - говорится в сообщении.

Светофоры для велосипедистов устанавливаются у пешеходных переходов, которые располагаются по пути велодорожек. Всего в городе проложено 24 велосипедных маршрута общей протяженностью 91,1 км, в ближайших планах проложить еще 44,9 км.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, до конца года будет определено, сколько нужно установить светофоров для велосипедистов. Устанавливать их будут в 2019 году.