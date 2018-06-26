Почти 150 жильцов заявили о повреждении квартир после пожара в центре Ростова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня. /ТАСС/. Около 150 человек написали заявления о том, что их квартиры были повреждены при пожаре в жилом доме в центре Ростова-на-Дону. Об этом во вторник сообщает пресс-служба администрации города.

Пожар в бывшем общежитии на площади 800 кв. м произошел 19 июня, никто не пострадал. Из здания были эвакуированы 70 человек, их разместили в помещении школы.

"Всего от жителей дома поступило 147 заявлений о том, что их жилье пострадало от пожара или в следствие его тушения. В 64 случаях речь идет о заливах квартир в процессе тушения пожара", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пять семей - 17 человек - получили временное жилье в маневренном муниципальном фонде, остальные семьи вернулись в собственные квартиры или проживают у родственников.