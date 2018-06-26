Адвокатская палата отказалась лишить Добровинского статуса адвоката

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Совет Адвокатской палаты Москвы во вторник отказался лишить статуса адвоката Александра Добровинского, ограничившись замечанием. Об этом ТАСС сообщил автор жалобы на Добровинского адвокат Игорь Трунов.

"Совет Адвокатской палаты Москвы рассмотрел наше заявление и отказал в лишении Добровинского статуса адвоката", - сказал Трунов, добавив, что палата ограничилась лишь замечанием за нарушение профессиональной этики.

Адвокаты Игорь Трунов и Людмила Айвар обратились в палату с заявлением о привлечении Добровинского к дисциплинарной ответственности и применении к нему соответствующих мер, в том числе в виде лишения адвокатского статуса. Поводом для обращения послужило интервью Добровинского в СМИ, в котором он, по мнению заявителей, использовал неэтичные слова и выражения, распространив негативную информацию о Трунове и Айвар. Кроме того, по словам Трунова, Добровинский "дал показания правоохранительным органам" против него и его доверителя Дидье Маруани, "что запрещено законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре", а также "организовал задержание" Трунова и Маруани правоохранительными органами.

Адвокаты Добровинский и Трунов являются оппонентами в спорах о нарушении авторских прав Филиппом Киркоровым при исполнении песен Дидье Маруани и Жильбера Синуэ. Добровинский представляет интересы российского певца, Трунов - интересы французских музыкантов. Савеловский суд Москвы в конце марта отклонил иск Синуэ на 15 млн рублей к Киркорову, компаниям "Филипп Киркоров продакшн" и "Первое музыкальное издательство" за плагиат песни Helwa ya Baladi ("Моя прекрасная родина"), которую исполняла певица Далида (1933-1987). В конце декабря 2017 года следователь отказал Киркорову в возбуждении против Маруани и Трунова уголовного дела о вымогательстве.