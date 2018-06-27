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Могила маршала авиации Ивана Кожедуба в Москве признана объектом культурного наследия

Общество
27 июня, 8:23 UTC+3

Мемориальный комплекс, расположенный в северной части Новодевичьего кладбища, теперь находится под охраной государства

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Мемориальный комплекс и могила трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба на Новодевичьем кладбище признаны объектом культурного наследия регионального значения. Об этом в среду сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Могила Ивана Кожедуба - посещаемое и памятное место на Новодевичьем кладбище. Было принято решение включить его в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Теперь мемориальный комплекс, возведенный в честь летчика, находится под охраной государства", - заявил руководитель московского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Мемориальный комплекс находится в северной части Новодевичьего кладбища. Он состоит из центральной части - блока красного и черного гранита с именем, званиями и годами жизни Кожедуба - и бронзового бюста, изображающего летчика в военной форме и с орденами.

Иван Кожедуб - советский летчик, маршал авиации, трижды Герой Советского Союза (1944 - дважды, 1945). В годы Великой Отечественной войны сражался на Воронежском, Степном, 2-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах, совершил 330 боевых вылетов, провел 120 воздушных боев, лично сбил 64 самолета противника. Умер в 1991 году в возрасте 71 года.

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