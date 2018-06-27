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Москвичи смогут попасть в столичный зоопарк по социальной карте

Общество
27 июня, 9:24 UTC+3

Необходимо будет лишь приложить соцкарту к турникету на входе

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Владельцы социальной карты москвича смогут попасть в московский зоопарк без получения бесплатного билета в кассах. Как сообщается в среду на сайте столичной мэрии, для бесплатного прохода необходимо приложить карту к турникету на входе.

"Ранее в Московском зоопарке социальная карта уже стала заменять документ, удостоверяющий право на льготное посещение. Теперь проход по социальной карте дополнительно позволяет человеку сэкономить время на получение билета в кассе и помогает разгрузить очереди к ним", - цитирует портал пресс-службу департамента информационных технологий Москвы.

Соцкарта дает право на одно бесплатное посещение зоосада в день детям до 17 лет, студентам очной формы обучения, людям с ограниченными возможностями, пенсионерам, а также многодетным семьям, военнослужащим и участникам боевых действий. 

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