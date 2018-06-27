В Москве за два года трудоустроено 16,5% обратившейся в Центр занятости молодежи

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Столичные власти за последние два года трудоустроили через Центр занятости молодежи 11,6 тыс. из 70 тыс. молодых москвичей, что составляет 16,5% от общего числа обратившихся. Об этом говорится в материалах пресс-службы мэрии Москвы со ссылкой на слова мэра города Сергея Собянина.

"За пару лет в Центр обратилось более 70 тыс. молодых москвичей, чтобы получить консультацию, пройти профориентационную диагностику, научиться правильно подавать себя работодателям и, конечно же, найти работу - как постоянную, так и временную. Специалисты Центра помогли трудоустроить 11,6 тысяч человек и тем самым дали хороший старт их карьере", - приводятся слова Собянина в сообщении.

Государственное казенное учреждение города Москвы "Центр занятости молодежи города Москвы" было открыто в мае 2016 года.

Сегодня работа центра организована в двух форматах - через онлайн-платформу и офлайн-площадку по адресу: улица Щепкина, д. 38, которая работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00 мск.

Основная задача центра - это трудоустройство молодежи от 14 до 30 лет. Для поиска сотрудников портал используют 577 работодателей, в их числе "Московский метрополитен", "Мосгортур", РЖД,"Сбербанк", "Адидас" и другие. В рамках программы временного трудоустройства заключено 500 договоров с работодателями и трудоустроено более 6 тыс. школьников, студентов и молодых специалистов. В дополнение к зарплате участники этой программы получают доплату из бюджета Москвы в размере 14,9 тыс. рублей при полной занятости.

По состоянию на 1 июня 2018 года, уровень безработицы в Москве составляет 0,37% от экономически активного населения. На учете в службе занятости состоят 26,6 тыс. человек. С начала этого года число безработных сократилось на 9,3% (на 3 438 человек). --