Путин в Кремле вручил госнаграды 40 выдающимся россиянам

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля проводит церемонию вручения государственных наград. В список лауреатов вошли деятели науки, культуры, спортсмены, космонавты, работники здравоохранения и сельского хозяйства.

В частности, глава государства вручил ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Одним из кавалеров стал артист Государственного академического театра им. Вахтангова Владимир Этуш. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Вячеслав Фетисов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и директор "Камаз-Автоспорт" Владимир Чагин удостоены награды III степени, а руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов - IV степени.

Летчик-испытатель Дмитрий Комаров стал кавалером ордена Мужества. Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев награжден орденом Александра Невского. Путешественник Федор Конюхов, народный артист РФ, пианист Денис Мацуев удостоены ордена Почета. Худрук Московского губернского театра Сергей Безруков удостоился ордена Дружбы.

Знаком отличия "За благодеяние" отмечен первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон. Президент также вручит знаки "За наставничество" и почетные звания заслуженного артиста РФ, заслуженного геолога РФ, заслуженного работника пищевой индустрии РФ, заслуженного работника сельского хозяйства РФ, заслуженного учителя РФ, заслуженного химика РФ и заслуженного энергетика РФ.