Петербуржцев будут штрафовать за курение в коммунальных квартирах и общежитиях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Жителей Санкт-Петербурга будут штрафовать за курение в коммунальных квартирах и общежитиях. Соответствующий закон приняли в целом в среду депутаты городского парламента в ходе очередного заседания. Он вступит в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

"Нарушение установленного законом Санкт-Петербурга запрета курения табака в отдельных общественных местах и в помещениях влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей", - говорится в документе.

Запрет распространяется на места общего пользования, включая коридоры и ванные комнаты. Ранее в этой части законодательства, по словам депутатов, существовал правовой пробел.

В последние годы Минздрав России активно реализует антитабачную концепцию, основными принципами которой являются "незыблемость и недопущение ослабления принятых мер, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака". По данным ведомства, ежегодно в РФ от болезней, связанных с употреблением табака, погибают до 400 тыс. человек.