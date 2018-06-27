Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Петербуржцев будут штрафовать за курение в коммунальных квартирах и общежитиях

Общество
27 июня, 14:01 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, июня. /ТАСС

Размер штрафа составит от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Жителей Санкт-Петербурга будут штрафовать за курение в коммунальных квартирах и общежитиях. Соответствующий закон приняли в целом в среду депутаты городского парламента в ходе очередного заседания. Он вступит в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

"Нарушение установленного законом Санкт-Петербурга запрета курения табака в отдельных общественных местах и в помещениях влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей", - говорится в документе.

Запрет распространяется на места общего пользования, включая коридоры и ванные комнаты. Ранее в этой части законодательства, по словам депутатов, существовал правовой пробел.

В последние годы Минздрав России активно реализует антитабачную концепцию, основными принципами которой являются "незыблемость и недопущение ослабления принятых мер, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака". По данным ведомства, ежегодно в РФ от болезней, связанных с употреблением табака, погибают до 400 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
3
Медалями "За любовь и верность" наградят 300 супружеских пар Москвы 8 июля
4
Умер профессор МГУ Владимир Успенский
5
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
6
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
7
Путин назвал самой крутой для себя наградой голоса избирателей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости