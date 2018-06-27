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Фестиваль "Гастрономическая карта России" пройдет в Крыму в сентябре

Общество
27 июня, 15:02 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 27, июня. /ТАСС

Гостям мероприятия представят традиционные блюда черноморской кухни

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КАЛИНИНГРАД, 27 июня. /ТАСС/. Фестиваль проекта Федерального агентства по туризму "Гастрономическая карта России" пройдет в Крыму в сентябре текущего года. Об этом сообщила журналистам координатор проекта Екатерина Шаповалова.

"Из ближайших планов, что мы можем анонсировать, - в начале сентября мы едем в Крым. Сейчас идет подготовка к фестивалю", - сказала Шаповалова.

Она добавила, что в Крыму на гастрономическом фестивале представят гостям традиционные блюда черноморской кухни, а также вина, которые изготавливаются на полуострове. "Также нас очень ждет Республика Башкортостан, потому что там в 2020 году будет проходить международный симпозиум производителей меда", - уточнила Шаповалова.

По ее словам, ближайшим гастрономическим фестивалем после завершения серии мероприятий в городах-организаторах чемпионата мира по футболу станет посещение Архангельской области в июле. "Запуск проекта в Архангельской области пройдет в Устьянском районе - это ближайший район от Вологодской области. До Вологды пока далековато, и мы решили сделать фестиваль в Устьянском районе", - отметила она.

Проект "Гастрономическая карта России" запущен при поддержке Федерального агентства по туризму, чтобы популяризовать кухни регионов РФ, а также местных рестораторов и производителей продуктов питания. В рамках чемпионата мира по футболу фестивали уже прошли в Сочи, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде, 28 июня, в день матча между сборными Англии и Бельгии его принимает Калининград, а далее мероприятие планируется провести в Самаре, Саранске и завершить в Санкт-Петербурге во время матча за третье место (14 июля). Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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