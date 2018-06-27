Тюменские студенты примут участие в экспедиции к воронкам газового выброса на Ямале

ТЮМЕНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Студенты Тюменского индустриального университета (ТИУ) летом примут участие в экспедиции к воронкам газового выброса в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), во время которой планируется обследовать объекты и оценить их состояние. Об этом в среду сообщили в пресс-службе вуза.

"Участники Арктического научного сообщества ТИУ (Arctic Research Community), которые являются студентами Института геологии и нефтегазодобычи, а также Института промышленных технологий и инжиниринга, в августе отправятся на Ямал для изучения воронок газового выброса", - говорится в сообщении. Они войдут в состав экспедиции Института криосферы Земли Тюменского научного центра (ТюмНЦ) Сибирского отделения (СО) РАН. Руководителем экспедиции станет ведущий научный сотрудник Института Артем Хомутов.

Ранее сообщалось, что с 2014 года на Ямале нашли несколько воронок в районе Бованенковского месторождения, все они полностью затоплены. Причина образования кратеров - выброс газа из-под земли. Летом 2017 года ученые обнаружили еще две воронки: одну в 34 км от села Сеяха и еще одну в 20 км от поселка Ярута. Специалисты предупреждают, что воронки представляют опасность для оленеводческих бригад и вахтовых поселков, а также для автотрасс, железных дорог, трубопроводов.

Хомутов ранее сообщил ТАСС, что в рамках экспедиции будет продолжен мониторинг озер на месте двух ямальских воронок, удаленных от Бованенковского месторождения на 20 и 40 км к югу. По его словам, это необходимо с точки зрения изучения природы происхождения самих воронок газового выброса, а также оценки их влияния на окружающие ландшафты. Исследовательский проект поддержан грантом Российского научного фонда (РНФ), помимо тюменских ученых в нем участвуют эксперты из Института микробиологии им. Виноградского РАН.

Студенческое научное сообщество Arctic Research Community создано в ТИУ весной 2018 года, в рамках него в опорном вузе также проводятся открытые научно-популярные лекции и встречи с представителями предприятий ТЭК.