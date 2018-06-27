ВС РФ: требование к водителям покидать машину в темноте в светоотражающих жилетах законно

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) России в среду признал законным нормы Правил дорожного движения (ПДД), обязывающие водителей надевать светоотражающие жилеты при выходе из машины на трассах вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости, передает корреспондент ТАСС.

"Признать оспариваемые нормы Правил дорожного движения соответствующими закону", - огласил суд свое решение.

Норму ПДД обжаловал истец Лев Воропаев, который сам в суд не явился. Согласно иску, в ПДД есть противоречия в понятиях, так как покинув автомобиль, водитель получает статус пешехода, и на него не может быть возложена обязанность надевать светоотражающий жилет.

Представитель правительства в суде назвала позицию истца необоснованной, а норму правил - обеспечивающую безопасность водителей при выходе из машины в случае вынужденной остановки. "Эта норма направлена на повышение безопасности водителей, чтобы помочь им избежать наезда других транспортных средств", - пояснил представитель правительства.

Представитель Генеральной прокуратуры попросила суд оставить иск без удовлетворения.

Суд огласил только резолютивную часть решения, из которой остаются неизвестны его мотивы. Воропаев может обжаловать судебный акт в апелляционной инстанции.