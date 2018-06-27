Суд отказал структуре мэрии Ярославля в иске против экс-мэра Урлашова

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Кировский районный суд Ярославля отказал МКУ "Агентство по аренде земельных участков города Ярославля" в удовлетворении иска против экс-мэра Евгения Урлашова, отбывающего наказание в рыбинской колонии № 2 за взятки. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталия Сарбунова.

"Агентству по аренде земельных участков было отказано в связи с тем, что они пропустили сроки обращения в суд", - сказала Сарбунова. По ее словам, агентство хотело взыскать с Урлашова средства за использование земельного участка в черте Ярославля. "Решение суда первой инстанции истец сможет обжаловать в областном суде", - сказала Сарбунова.

Ярославский областной суд в январе 2017 года подтвердил вынесенный Кировским районным судом Ярославля приговор в отношении Урлашова. Бывший мэр был признан виновным во взяточничестве и приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 60 млн рублей.