В МЧС заявили, что в ТРЦ "Атриум" сработали все системы противопожарной защиты

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Все системы противопожарной защиты в торгово-развлекательном центре "Атриум" в центре Москвы в момент пожара сработали штатно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

"В момент возникновения возгорания, произошедшего на кровле, в торговом центре сработали все системы противопожарной защиты: сигнализации, оповещения, дымоудаления", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пожарные и администрация "Атриума" эвакуировали всех посетителей и работников торгового центра. Всего были выведены более 3 тыс. человек. В московском главке МЧС отметили, что ранее проводилась проверка ТРЦ на соблюдение требований пожарной безопасности.

По данным МЧС, в 17:28 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Земляной Вал в "Атриуме", где загорелся утеплитель под кровлей. "Площадь пожара составила около 10 кв. метров. В 17:56 мск возгорание было ликвидировано", - уточнил представитель ГУ МЧС. Пострадавших нет.

Причины возгорания устанавливаются.