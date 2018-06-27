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В МЧС заявили, что в ТРЦ "Атриум" сработали все системы противопожарной защиты

Общество
27 июня, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

В ведомстве отметили, что пожарные и администрация ТРЦ эвакуировали всех посетителей и работников

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Все системы противопожарной защиты в торгово-развлекательном центре "Атриум" в центре Москвы в момент пожара сработали штатно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

"В момент возникновения возгорания, произошедшего на кровле, в торговом центре сработали все системы противопожарной защиты: сигнализации, оповещения, дымоудаления", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пожарные и администрация "Атриума" эвакуировали всех посетителей и работников торгового центра. Всего были выведены более 3 тыс. человек. В московском главке МЧС отметили, что ранее проводилась проверка ТРЦ на соблюдение требований пожарной безопасности.

По данным МЧС, в 17:28 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Земляной Вал в "Атриуме", где загорелся утеплитель под кровлей. "Площадь пожара составила около 10 кв. метров. В 17:56 мск возгорание было ликвидировано", - уточнил представитель ГУ МЧС. Пострадавших нет.

Причины возгорания устанавливаются.

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