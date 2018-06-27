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Реставраторы нашли редкие документы XIX века в фондах Российской национальной библиотеки

Общество
27 июня, 21:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, июня. /ТАСС

В РНБ отметили, что документы относятся к истории старообрядчества

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© Руслан Шамуков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Реставраторы Российской национальной библиотеки (РНБ) обнаружили в ее фондах редкие письма, записи и паспорт XIX века, не известные ранее исследователям. Документы, относящиеся к истории старообрядчества, были обнаружены при работе с хранящимся в библиотеке Церковно-полемическим сборником, рассказала в среду журналистам в ходе пресс-тура по реставрационным мастерским Федерального центра консервации библиотечных фондов РНБ главный художник-реставратор Надежда Куликова.

"Рукописи еще не видел никто, ни один исследователь не читал", - отметила она, добавив, что найдены "письма, карандашные записи и даже один паспорт с печатями".

Из этих документов по принципу склеивания одного листа с другим был сделан картон, на котором и писался текст. Задача реставраторов состояла в том, чтобы при помощи ферментов отделить листы друг от друга, не повредив текста. По словам Куликовой, найденные тексты крайне важны для исторических исследований, поскольку в них представлена жизнь людей XIX века.

Все найденные документы будут переданы в рукописный фонд Российской национальной библиотеки вместе с Церковно-полемическим сборником. В фонде над текстами будут работать специалисты по старообрядчеству.

Старообрядцы - это православные христиане, отвергающие предпринятую в 1650-1660-х патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем церковную реформу, целью которой была унификация Русских церковных обрядов с греческими.

Первый читальный зал Императорской публичной библиотеки был открыт 5 ноября 1862 года. Созданный по проекту архитектора Василия Собольщикова он был на тот момент самым большим читальным залом в России. Он был построен с учетом всех требований времени, обустроен всевозможными приспособлениями для удобства читателя и был единственным залом с газовым освещением.

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