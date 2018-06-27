Почти 1 тыс. сирийцев покинули за сутки Идлибскую зону деэскалации

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Почти 1 000 сирийцев покинули за минувшие сутки Идлибскую зону деэскалации через гуманитарный коридор Телль-Султан - Абу-Духур. Об этом сообщил в среду журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"Благодаря совместным усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации "Идлиб". Мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Телль-Султан - Абу-Эд-Духур вышел 971 человек, из них 416 детей. В ходе вывода беженцев оказана медицинская помощь 186 больным, в том числе 104 детям", - отметил он.

Он также добавил, что в провинциях Хама и Хомс обстановка нормализуется, идет процесс возвращения к мирной жизни, а населенных пунктах провинции Хомса продолжаются работы по разбору завалов и расчистке автомобильных дорог. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 191 человек, в Восточную Гуту - 119 человек.

Цыганков отметил также, что, несмотря на усилия Центра по примирению, гуманитарная ситуация в Юго-западной зоне деэскалации из-за действий боевиков ухудшается. В частности, отмечаются факты насильственного призыва жителей в ряды незаконных вооруженных формирований.

Вместе с тем, с целью улучшения гуманитарной ситуации в населенных пунктах Мисраба (провинция Риф-Дамаск) и Кадирия (провинция Хама) были проведены гуманитарные акции, в ходе которых жителям передано 650 продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил шесть тонн.

Российские военные врачи за минувшие сутки оказали медицинская помощь 353 сирийцам, в том числе 170 детям.