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Президент Португалии в шутку предложил Трампу обсудить с Путиным Роналду

Общество
27 июня, 23:25 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, июня. /ТАСС

В свою очередь глава Белого дома пошутил, что если Роналду будет баллотироваться в президенты Португалии, то Соуза "не сможет его победить"

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ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза в среду в шутку предложил главе вашингтонской администрации Дональду Трампу обсудить на встрече с российским лидером Владимиром Путиным португальского футболиста Криштиану Роналду.

"Вы говорили о футболе, позвольте мне попросить вас кое о чем. У меня есть для вас предложение, если вы собираетесь встретиться с Путиным <...> не забудьте [ему сказать], что у Португалии лучший игрок в мире, которого зовут Криштиану Роналду", - сказал португальский президент Трампу в Белом доме.

"И не забывайте, если вы когда-нибудь поедете в Россию во время чемпионата, не забывайте, что [сборная] Португалия по-прежнему там [на турнире] и хочет выиграть", - отметил Соуза.

Португальский президент напомнил, что встречался с российским лидером на прошлой неделе. "И он попросил меня передать вам привет", - отметил он.

В свою очередь Трамп в шутку предположил, что если Роналду будет баллотироваться в президенты Португалии, то Соуза "не сможет его победить". "Несомненно, и вы это знаете, Португалия - это не Соединенные Штаты", - ответил на это португалец.

Американский лидер заявил, что Россия проделывает фантастическую работу в рамках ЧМ-2018 по футболу. "Это здорово, даже если вы не поклонник футбола. Я поклонник футбола, совсем немного, но у меня нет времени [смотреть футбольные матчи]", - сказал Трамп.

Он принял в среду в Белом доме президента Португалии, находящегося с официальным визитом в США. Главы двух государств провели личную беседу, после чего продолжили встречу в расширенном составе. По данным Белого дома, они обсудили региональную и энергетическую безопасность, а также экономические вопросы.

Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения встречи лидеров двух стран. По его словам, подробности будут объявлены в четверг.

О Роналду

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Португальцы, занявшие второе место в группе B, сыграют в 1/8 финала с командой Уругвая, которая вышла с первого места в группе А. Матч пройдет 30 июня в Сочи на стадионе "Фишт".

В апреле 2017 года португалец стал первым в истории футболистом, который забил 100 мячей в еврокубках. 7 декабря Роналду пятый раз в карьере был объявлен обладателем "Золотого мяча" - награды лучшему футболисту мира по итогам года.

Футболист дебютировал за сборную Португалии в августе 2003 года. С 2007 года он является капитаном команды. При его участии португальцы стали чемпионами Европы в 2016 году, выиграли серебряные (2004) и бронзовые (2012) медали континентального первенства, а также заняли третье место на Кубке конфедераций (2017).

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Персоны
Трамп, Дональд Роналду, Криштиану Ушаков, Юрий Викторович Де Соуза, Марселу Ребелу Путин, Владимир Владимирович
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