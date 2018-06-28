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Фильмы о любви покажут в сети кинотеатров "Москино" в честь Дня семьи, любви и верности

Общество
28 июня, 10:04 UTC+3

Всего в программе десять фильмов разных жанров - от "Девушки без адреса" до "Вам и не снилось"

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. В честь Дня семьи, любви и верности - 7 и 8 июля - в сети кинотеатров "Москино" пройдут бесплатные показы фильмов о любви и семейных ценностях. Об этом в четверг сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Мы решили отметить этот праздник программой "Нежные чувства". В нее войдут 10 всенародно любимых фильмов самых разных жанров. Это лирическая комедия Эльдара Рязанова "Девушка без адреса" и фильм Владимира Меньшова "Любовь и голуби", драма Льва Кулиджанова "Когда деревья были большими" и нежная история о первой любви "Вам и не снилось", - приводится на портале комментарий генерального директора сети "Москино" Светланы Максимченко.

Отмечается, что показы пройдут в восьми кинотеатрах московской сети: "Березка", "Вымпел", "Искра", "Молодежный", "Полет", "Салют", "Сатурн" и "Тула". Вход на все сеансы свободный, предварительная регистрация не нужна.

7 июля в кинотеатре "Салют" в 11:00 покажут фильм "Сережа" режиссеров Георгия Данелии и Игоря Таланкина. 8 июля в 15:00 в кинотеатре "Молодежный" зрителей ждут на показ киноленты "Мой ласковый и нежный зверь", снятый по мотивам повести Антона Чехова "Драма на охоте". Также в воскресенье в 11:00 кинотеатр "Салют" покажет фильм Льва Кулиджанова и Якова Сегеля "Дом, в котором я живу".

День семьи, любви и верности приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муромском княжестве (ныне - Владимирская область). Они считаются покровителями семьи и брака. 

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