РЭШ, РАНХиГС и МФТИ стали лучшими российскими вузами по версии Forbes

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Журнал Forbes представил первый рейтинг российских вузов 2018 года, оцененных по 10 параметрам. Первое место заняла Российская экономическая школа (РЭШ).

"Вузы проанализированы по десяти метрикам, сгруппированным на три составляющие: качество образования (максимум 50 баллов), качество выпускников (максимум 30 баллов) и фактор Forbes, учитывающий "элитность" учебного заведения и долю предпринимателей в общем количестве выпускников (максимум 20 баллов)", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте издания.

Первое место рейтинга заняла Российская экономическая школа с оценкой 50,73 балла из 100 возможных. Отмечается, что у школы самые высокие показатели по требованиям к абитуриентам, образовательной деятельности и уровню зарплат преподавателей. На втором месте - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) с 50,3 балла. Тройку лидеров замыкает Московский физико-технической институт (МФТИ) с показателем 49,92 балла.

В первую десятку рейтинга также вошли Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (49,43 балла), Московский государственный институт международных отношений МИД России (МГИМО, 48,9 балла), МГУ имени М. В. Ломоносова (48,38 балла), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО, 47,08 балла), Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина (47,07 балла), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (46,88 балла) и НИУ "Высшая школа экономики" (46,6 балла).

За основу рейтинга были взяты данные мониторинга эффективности деятельности более 600 учреждений высшего образования, который был подготовлен Минобрнауки (в мае 2018 года было разделено на Минпросвещения и Министерство науки и высшего образования). Отмечается, что методика рейтинга учитывает также статистические данные о трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах. Для создания рейтинга журнал также изучил биографии более 1600 участников списка Forbes и их детей, руководителей частных и государственных компаний, чиновников и депутатов. Авторы уточнили, что в рейтинг не вошли вузы, находящиеся в ведение силовых ведомств, так как они не отчитываются перед Минобрнауки.