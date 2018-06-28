Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Карта для посещения музеев и ресторанов со скидками заработает в Петербурге с 1 августа

Общество
28 июня, 14:28 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, июня. /ТАСС

Карту можно купить в офисах "Кассир.ru" и Visit Petersburg или онлайн

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Коньков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Карта гостя Visit SPb, дающая туристам скидки в музеях, театрах и ресторанах, начнет действовать в Санкт-Петербурге с 1 августа, сообщили в четверг в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

"Карту гостя Visit SPb желающие смогут приобрести уже с 1 августа. По карте турист сможет посетить самые востребованные места Санкт-Петербурга за меньшие деньги", - рассказали представители комитета.

Подробности нового проекта обсуждали на конференции "Петербург - принимаем туристов", которая прошла в Государственной академической капелле, сообщили в пресс-службе. На ней и. о. генерального директора "Городского туристско-информационного бюро" Надежда Петрова отметила, что проект направлен на организацию туристами своего индивидуального досуга.

Как рассказала на конференции генеральный директор сервиса "Кассир.ru" Алла Фомина, приобретение карты позволит существенно сократить расходы на посещение основных туристических объектов. "Если сложить цены входных билетов топ-10 мест, представленных в карте гостя Visit SPb, то их общая стоимость составит около 12 тысяч рублей, тогда как нашу карту можно будет приобрести за 4,5 тыс. рублей. С экономической точки зрения это очень выгодно для туристов", - передает слова Фоминой пресс-служба комитета.

Карта гостя Visit SPb сроком действия 72 часа будет распространяться в виде книжки с отрывными купонами, а также в виде пластиковой карты, на которую записаны топ-10 мероприятий. Ее можно будет купить в офисах "Кассир.ru" и Visit Petersburg или онлайн.

Помимо посещения музеев, театров и экскурсий по городу, карта предоставит скидки в рестораны, магазины и на зрелищные мероприятия, не вошедшие в топ-10. Разработчики считают, что карта гостя Visit SPb будет интересна не только индивидуальным, но и групповым туристам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
2
Почему банк может заблокировать вашу карту
3
Fox News: Трамп и Путин встретятся в Хельсинки
4
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
5
Visa подсчитала средний чек иностранных болельщиков в городах ЧМ
6
В выходные грозы и сильный ветер сменят жару в Московском регионе и по всему ЦФО
7
РЭШ, РАНХиГС и МФТИ стали лучшими российскими вузами по версии Forbes
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости