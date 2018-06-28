Карта для посещения музеев и ресторанов со скидками заработает в Петербурге с 1 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Карта гостя Visit SPb, дающая туристам скидки в музеях, театрах и ресторанах, начнет действовать в Санкт-Петербурге с 1 августа, сообщили в четверг в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

"Карту гостя Visit SPb желающие смогут приобрести уже с 1 августа. По карте турист сможет посетить самые востребованные места Санкт-Петербурга за меньшие деньги", - рассказали представители комитета.

Подробности нового проекта обсуждали на конференции "Петербург - принимаем туристов", которая прошла в Государственной академической капелле, сообщили в пресс-службе. На ней и. о. генерального директора "Городского туристско-информационного бюро" Надежда Петрова отметила, что проект направлен на организацию туристами своего индивидуального досуга.

Как рассказала на конференции генеральный директор сервиса "Кассир.ru" Алла Фомина, приобретение карты позволит существенно сократить расходы на посещение основных туристических объектов. "Если сложить цены входных билетов топ-10 мест, представленных в карте гостя Visit SPb, то их общая стоимость составит около 12 тысяч рублей, тогда как нашу карту можно будет приобрести за 4,5 тыс. рублей. С экономической точки зрения это очень выгодно для туристов", - передает слова Фоминой пресс-служба комитета.

Карта гостя Visit SPb сроком действия 72 часа будет распространяться в виде книжки с отрывными купонами, а также в виде пластиковой карты, на которую записаны топ-10 мероприятий. Ее можно будет купить в офисах "Кассир.ru" и Visit Petersburg или онлайн.

Помимо посещения музеев, театров и экскурсий по городу, карта предоставит скидки в рестораны, магазины и на зрелищные мероприятия, не вошедшие в топ-10. Разработчики считают, что карта гостя Visit SPb будет интересна не только индивидуальным, но и групповым туристам.